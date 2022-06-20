Раненые оккупанты в больницах РФ голодают и не имеют одежды, — СМИ

По информации журналистов, российские власти не занимаются обеспечением раненых оккупантов. Однако из-за большого количества солдат РФ в приграничных больницах страдают также депортированные украинцы, которые не могут получить медицинскую помощь.

Раненые на войне российские военные в Белгороде голодают и не имеют одежды. Оккупанты, которых привезли в российский Белгород из зоны боевых действий в Украине, находятся там в ужасных условиях — их практически не кормят и даже минимально не предоставляют одежду. Российские власти не занимаются обеспечением раненых оккупантов, этим занимаются волонтеры. Об этом сообщает издание "Телеграф" со ссылкой на местных волонтеров, которые также помогают депортированным в РФ украинцам.

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Источник рассказал журналистам, что из-за большого количества раненых российских солдат в приграничных больницах, депортированные украинцы не могут получить медицинскую помощь.

"Больницы не справляются с помощью украинцам, которых депортировали в Россию. Потому что на пограничные больницы идет много раненых российских военных. Военных там не кормят, они реально голодают. Те, у кого нет родственников, или оставшиеся инвалидами после участия в войне (а таких много), направляются в приюты. Нет возможности их одеть, они едут в тех вещах, в которых были на войне. В крови, грязи и так далее. В тех же вещах они лежат в больницах. Там нет даже подгузников для лежачих больных. Нет обуви, еды. Ничего нет", — сказал волонтер.

По его словам, украинцы, которых незаконно ВС РФ вывезли в Россию, также оказываются в тяжелом положении. У них нет еды и есть проблемы с выездом из страны из-за проблем с деньгами и документами.

Напомним, 20 июня СМИ сообщали, что только в одной из Луганских больниц прибыло 800 российских солдат. Журналисты получили документ из больницы, в котором указывается, что среди раненых больше ста военных скончались.

Ранее, 16 июня пророссийский боевик рассказал о количестве потерь в "ЛНР". Один из "добровольцев" из РФ заявил, что на оккупированной территории Луганской области уже "не осталось мужиков" так как всех их отправили на войну. По его словам, в одном из подразделений из 100 бойцов осталось 30.