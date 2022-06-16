Из 600 бойцов осталось 30: пророссийский боевик раскрыл уровень потерь в "ЛНР"

Один из "добровольцев" из РФ заявил, что на оккупированной территории Луганской области уже "не осталось мужиков" так как всех их отправили на войну.

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"Доброволец-кадыровец" Александр Воложанин с позывным Якудзе опубликовал ролик во ВКонтакте о том, какие потери несут пророссийские боевики.

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По словам "Якудзы", в "ЛНР" существует обязаловка. Людей оттуда отправляют на войну, если они не пойдут воевать, то получат уголовную ответственность или штраф. При этом пророссийский боевик отмечает, что в одном из подразделений из 100 бойцов осталось 30. Они погибли "от бомбежек" в боях за Северодонецк.

В комментариях под записью он уточняет, что от целого батальона из 600 военных осталось 30. При этом Воложанин считает, что эти 30 бойцов все равно не очень эффективны. Видеозаписи "доброволец" опубликовал уже находясь в госпитале в Питере. В ходе боев он потерял глаз и получил ранение.

При этом на территории оккупированной Луганщины "уже не осталось мужиков". На данный момент все публикации Воложанина уже не доступны.

Напомним, боевик ЧВК "Вагнера" заявил, что войска РФ несут колоссальные потери под Херсоном.

Как выяснил Фокус, в Северодонецке первыми в бой идут "вагнеровцы" и "казаки", а за ними уже регулярная армия РФ.