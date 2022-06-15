Войска РФ несут запредельные потери под Херсоном и издеваются над пленными, — СМИ

Сотрудник ЧВК Вагнера рассказал российскому журналисту Илье Барабанову о том, что хотел бы забыть все ужасы войны. Но на предложение ехать домой последовало молчание.

Некий сотрудник "ЧВК Вагнера" рассказал об издевательствах над украинскими военнослужащими, которые попадают в плен, а также о том российские войска несут запредельные потери под Херсоном. Об этом написал в Twitter журналист BBC Илья Барабанов.

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Сотрудник т.н. частной военной компании, который воюет в Херсонской области против Украины, сообщил о том, что хотел бы забыть все ужасы войны, но в ответ на предложение журналиста ехать домой с фронта последовало молчание.

"Позвонил вагнеровец, который бегает под Херсоном, полчаса плакал в трубку, что хочет все это развидеть и забыть, что ГРУшники насилуют пленных резиновыми палками, что потери запредельные, что девушка изменила, пока воюет. "А ты чего ждал, когда ехал? Может, пора завязывать?" Молчит", — говорится в посте, опубликованном в микроблоге.

Илья Барабанов в течение примерно 8 лет занимается ЧВК, и, по его же словам, 3-4 его знакомых из этих ЧВК находятся в рядах российской армии на передовой.

По данным Генштаба ВСУ, потери в личном составе среди россиян составляют 32 500 человек.

Потери же украинской армии, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, — на уровне 100-200 человек в день, то есть по меньшей мере 3000 в месяц.

Россия устроит "длительное шоу" над украинскими военнопленными. По данным МВД Украины, трибуналы над украинскими военнослужащими, которые находятся в российском плену, используются для пиара перед выборами, которые запланированы на 11 сентября.

Ранее Фокус сообщал, что британский министр иностранных дел Лиз Трасс назвала фиктивным смертный приговором британцам из ВСУ, который вынес суд в т.н. "ДНР".