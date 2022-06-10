Россия устроит "длительное шоу" над украинскими военнопленными, — МВД

Трибуналы над украинскими военнослужащими, попавшими в плен к россиянам, используют для пиара накануне выборов, которые пройдут в России 11 сентября.

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Россия устроит "длительное шоу", проводя судебные процессы над украинскими военнопленными. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко.

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В частности, он решил прокомментировать смертный приговор иностранным добровольцам из Сил обороны Украины, который был вынесен 9 июня "судом ДНР". По словам Денисенко, осуждая граждан других стран к наивысшей мере наказания, Российская Федерация пытается поднять ставки в переговорном процессе.

Советник главы МВД не сомневается, что оккупанты используют иностранных добровольцев, приговоренных к смертной казни, в качестве заложников и рычага давления на Запад. Помимо этого, как утверждает Денисенко, подобные судебные процессы над военнопленными станут пиаром для власти в условиях предвыборной кампании.

"11 сентября, вы должны помнить, состоятся довыборы в региональные думы и губернаторы в 27 регионах РФ. И выборы во многом будут этаким вотумом доверия для ведения войны и вотумом доверия к политике Путина относительно военны действий на территории Украины. И суд над нашими военнопленными, к сожалению, будет одной из частей этой предвыборной кампании", — продолжил Денисенко в эфире телемарафона.

Советник главы МВД также призвал украинцев быть морально готовыми к тому, что страна-агрессор устроит "длительное шоу" из судебных процессов над украинскими военнопленными, а избирательная кампания в России будет сопровождаться тезисом — "мир против нас, россияне стали хуже жить, но РФ повторяет подвиг Петра I".

Напомним, 9 июня суд "ДНР" вынес смертный приговор иностранным добровольцам, которые в составе украинской армии воевали против ВС РФ. Граждане Великобритании Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим были приговорены к наивысшей мере наказания по обвинениям в наемничестве и попытке насильственного захвата власти группой лиц.

Также сообщалось, что пророссийские боевики "Л/ДНР" хотят провести трибунал над эвакуированными защитниками "Азовстали" до конца лета.