Путин сравнил себя с Петром I на встрече с российской молодежью (видео)

По мнению российского президента, русский царь в период Северной войны не отторгал территории у Швеции, а "возвращал и укреплял".

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Президент России Владимир Путин 9 июня во время встречи с молодыми предпринимателями провел историческую аналогию между своим правлением и эпохой царя Петра I. По его словам, в годы Северной войны русский царь ничего не отторгал у Швеции, а возвращал территории и укреплял их, сообщает агентство ТАСС.

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Путин утверждает, что за 350 лет "ничего не изменилось", и когда царь Петр вел войну со шведами, это была не захватническая война.

"Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал", — сказал Путин.

По его словам, царь Петр возвратил территорию Приладожья, где впоследствии был заложен Санкт-Петербург, несмотря на то, что европейские государства не признавали эти территории за Россией.

"Все признавали ее за Швецией, а там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства", — сказал Путин, упомянув также, западное направление и поход на Нарву, где Петр также "возвращал и укреплял".

Развивая свою мысль, Путин отметил, что на долю современной России также "выпало возвращать и укреплять", указав на то, что для российской государственности это базовые ценности, составляющие основу существования России.

"Мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят", — сказал Путин, проведя аналогию с эпохой Петра.

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