Путін порівняв себе з Петром I на зустрічі з російською молоддю (відео)

На думку російського президента, російський цар у період Північної війни не відбирав території у Швеції, а "повертав та зміцнював".

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Президент Росії Володимир Путін 9 червня під час зустрічі з молодими підприємцями провів історичну аналогію між своїм правлінням та епохою царя Петра I. За його словами, у роки Північної війни російський цар нічого не відбирав у Швеції, а повертав території та зміцнював їх, повідомляє агентство ТАСС.

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Путін стверджує, що за 350 років "нічого не змінилося", і коли цар Петро вів війну зі шведами, то це була не загарбницька війна.

"Петро I Північну війну 21 рік вів. Здавалося б, воював зі Швецією і щось там відбирав. Нічого він не відбирав! Він повертав", — сказав Путін.

За його словами, цар Петро повернув територію Приладожжя, де згодом було закладено Санкт-Петербург, незважаючи на те, що європейські держави не визнавали ці території за Росією.

"Всі визнавали її за Швецією, а там споконвіку поряд з фінно-угорськими народами жили слов'яни. Причому ця територія знаходилася під контролем російської держави", — сказав Путін, згадавши також західний напрямок і похід на Нарву, де Петро також "повертав і зміцнював".

Розвиваючи свою думку, Путін зазначив, що на долю сучасної Росії також "випало повертати і зміцнювати", вказавши на те, що для російської державності це базові цінності, що є основою існування Росії.

"Ми, безумовно, досягнемо успіху у вирішенні завдань, які перед нами стоять", — сказав Путін, провівши аналогію з епохою Петра.

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Раніше повідомлялося, що польський президент Анджей Дуда розкритикував президента Франції Емманнюеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца за те, що вони постійно ведуть "непотрібні розмови" з президентом РФ Володимиром Путіним. Дуда порівняв Путіна з Гітлером, заявивши, що в період Другої світової війни ніхто не розмовляв із лідером нацистів так, щоб "зберегти його обличчя".

Президент Путін 5 червня заявив, що якщо Захід постачатиме Україні далекобійну артилерію з ракетами великої дальності, ЗС РФ завдасть ударів по цілям, які "поки не чіпають". Він додав, що поставки сучасних систем, таких як HIMARS і MLRS, по суті, нічого не змінюють у розстановці сил на фронті.