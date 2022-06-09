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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Російський світ" як відстійник для політичних покидьків. Хто такі Балицький, Сальдо та Стремоусов

"Російські гауляйтери у Запоріжжі та Херсоні ведуть регіон до катастрофи. Їх або окупанти заарештують за примітивну крадіжку, або наші партизани обнулять за зраду". Думка.

Олександр Кочетков
Олександр Кочетков
Політичний аналітик, колишній інженер-конструктор КБ "Південне"
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Володимир Сальдо
Фото: vists.kh.ua | Володимир Сальдо, колишній міський голова Херсона. Поставлений Росією керувати окупаційною адміністрацією Херсонської області

Іноді чую думку, що окуповані території треба звільняти якнайшвидше, щоб росіяни там не закріпилися, тобто не ввели повністю рублеву зону, не обдурили населення своїм ТБ і не провели фейкового референдуму за приєднання до "російського світу".

Я теж вважаю, що захоплені українською землі треба повертати якнайшвидше, але лише для того, щоб скоротити страждання українців в окупації, а не через те, що росіяни "закріпляться". Швидше навпаки. І вся справа як управлінський матеріал, який окупанти здатні залучити до співпраці.

Наприклад, гауляйтер Запорізької області — Євген Балицький. Те, що він ідейний русофіл — таке. Але ж він абсолютно бездарний, за відгуками його колишніх колег із ОПЗЖ, вони його у жодне керівництво і не висували. Він із серії "ні вкрасти, ні посторожити". Я з Балицьким перетинався на ефірах — це точно не керівник того масштабу, щоби щось налагодити в Мелітополі, тим паче під час війни. Але амбіції та апломб — зашкалюють.

Євген Балицький
Євген Балицький. Колишній нардеп, співпрацює з окупаційною владою Росії у Мелітополі

Володимир Сальдо, гауляйтер Херсонської області, з ним теж перетиналися, навпаки, людина масштабна. Але він масштабний авантюрист, чого варта лише історія, як чи то він викрав свого колишнього партнера в Домініканській республіці і катував, вибиваючи бабло, чи то партнер його викрав з тією ж метою. Це ж якась екзотика: більшість співгромадян взагалі не уявляє, де ця Домінікана на карті, а довірена особа окупантів там свої афери провертала. І що він перестане щодня набивати кишені, особливо з урахуванням, що ЗСУ починають наступ на Херсон?

І заступник у Сальдо чудовий — Кирило Стремоусов, який раніше представлявся "жертвою бандерівських репресій", при цьому ці репресії чомусь не заважали йому вести проросійський Ютуб-канал. Стремоусов — воістину смердюча суміш русофільства, соціалізму та езотерики, де Блавацька помазує Путіна на світове царство соціальної справедливості. Він може складати мозокдробні пости, але нічим ефективно керувати не здатний.

Стремоусов
Кирило Стремоусов. Підозрюється в держзраді

Я до того, що призначенці окупантів лише погіршать погане соціально-економічний стан у захоплених областях. І ще питання, хто раніше: чи то окупанти їх заарештують за примітивну крадіжку, чи наші партизани їх обнулять за зраду. А нормальний авторитетний керівник із окупантами зв'язуватися не стане. В будь-якому випадку "російський світ" нових прихильників на окупованих територіях не надбає.

Джерело.

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