"Російський світ" як відстійник для політичних покидьків. Хто такі Балицький, Сальдо та Стремоусов

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Іноді чую думку, що окуповані території треба звільняти якнайшвидше, щоб росіяни там не закріпилися, тобто не ввели повністю рублеву зону, не обдурили населення своїм ТБ і не провели фейкового референдуму за приєднання до "російського світу".

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Я теж вважаю, що захоплені українською землі треба повертати якнайшвидше, але лише для того, щоб скоротити страждання українців в окупації, а не через те, що росіяни "закріпляться". Швидше навпаки. І вся справа як управлінський матеріал, який окупанти здатні залучити до співпраці.

Наприклад, гауляйтер Запорізької області — Євген Балицький. Те, що він ідейний русофіл — таке. Але ж він абсолютно бездарний, за відгуками його колишніх колег із ОПЗЖ, вони його у жодне керівництво і не висували. Він із серії "ні вкрасти, ні посторожити". Я з Балицьким перетинався на ефірах — це точно не керівник того масштабу, щоби щось налагодити в Мелітополі, тим паче під час війни. Але амбіції та апломб — зашкалюють.

[ + – ] Євген Балицький. Колишній нардеп, співпрацює з окупаційною владою Росії у Мелітополі

Володимир Сальдо, гауляйтер Херсонської області, з ним теж перетиналися, навпаки, людина масштабна. Але він масштабний авантюрист, чого варта лише історія, як чи то він викрав свого колишнього партнера в Домініканській республіці і катував, вибиваючи бабло, чи то партнер його викрав з тією ж метою. Це ж якась екзотика: більшість співгромадян взагалі не уявляє, де ця Домінікана на карті, а довірена особа окупантів там свої афери провертала. І що він перестане щодня набивати кишені, особливо з урахуванням, що ЗСУ починають наступ на Херсон?

І заступник у Сальдо чудовий — Кирило Стремоусов, який раніше представлявся "жертвою бандерівських репресій", при цьому ці репресії чомусь не заважали йому вести проросійський Ютуб-канал. Стремоусов — воістину смердюча суміш русофільства, соціалізму та езотерики, де Блавацька помазує Путіна на світове царство соціальної справедливості. Він може складати мозокдробні пости, але нічим ефективно керувати не здатний.

[ + – ] Кирило Стремоусов. Підозрюється в держзраді

Я до того, що призначенці окупантів лише погіршать погане соціально-економічний стан у захоплених областях. І ще питання, хто раніше: чи то окупанти їх заарештують за примітивну крадіжку, чи наші партизани їх обнулять за зраду. А нормальний авторитетний керівник із окупантами зв'язуватися не стане. В будь-якому випадку "російський світ" нових прихильників на окупованих територіях не надбає.

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