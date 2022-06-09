Анджей Дуда розкритикував Макрона та Шольца за "непотрібні розмови" з Путіним

Президент Польщі порівняв Путіна з Адольфом Гітлером і сказав, що в період Другої світової війни ніхто не розмовляв із лідером нацистів так, щоб "зберегти його обличчя".

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Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував своїх європейських колег — президента Франції Емманнюеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца за те, що вони постійно ведуть "непотрібні розмови" з російським президентом Володимиром Путіним. Про це 9 червня повідомила газета Bild.

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В ексклюзивному інтерв'ю польський президент заявив, що йому незрозуміло, навіщо лідери Німеччини та Франції ведуть переговори з Путіним після того, як він ухвалив рішення ввести війська в Україну.

Журналіст запитав Дуду, чи вважає він, що президенти Шольц і Макрон відчувають страх перед Путіним, і тому вони виступають за дипломатичне рішення.

"Я вражений усіма переговорами, які ведуться зараз із Путіним. Канцлером Шольцем, президентом Емманюелем Макроном. Ці переговори нічого не дають. Чого вони домагаються? Вони лише легітимізують людину, відповідальну за злочини, які російська армія вчиняє в Україні", — відповів Дуда.

Польський президент провів аналогію, порівнявши Путіна з Адольфом Гітлером та з тим, як із ним спілкувалися лідери інших країн у період Другої світової війни. За його словами, ніхто не поводився таким чином, щоб це не було принизливим для Гітлера, і він міг "зберегти обличчя".

"Чи говорив хтось так з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни? Хіба хтось сказав, що Адольф Гітлер повинен зберегти обличчя? Що ми повинні діяти так, щоб це не було принизливо для Адольфа Гітлера? Я не чув про таке", — наголосив Дуда.

Також президент Польщі переконаний, що щойно європейські лідери злякаються погроз Кремля, зокрема застосування російської ядерної зброї, це призведе до катастрофи. Дуда вважає, що якщо піддаватися цьому страху, Європа одразу має здатися і приготуватися виконувати директиви Путіна, проводячи його політику аж до Атлантики.

"Я вважаю, що як тільки хтось злякається російського шантажу, це призведе до катастрофи. Не треба боятися погроз з боку Росії, тому що вони всіма можливими способами спробують загрожувати нам. Варто їм трохи прочинити двері, як вони заносять туди ногу, і беруть все більше і більше. Саме це я намагався пояснити європейським та закордонним лідерам", — підсумував Дуда.

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Про приниження Росії. Що роблять Макрон та Шольц за спиною України

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон 4 червня заявив, що в ЄС не повинні принижувати Росію, а продовжувати шукати "вихід через дипломатичні канали". За його словами, він досить часто спілкується із президентом Володимиром Путіним та витратив на переговори з ним близько ста годин з грудня минулого року.