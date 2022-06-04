"Ми не повинні принижувати Росію": Макрон сподівається на дипломатію у відносинах із Москвою

У розмові з Володимиром Путіним французький президент сказав, що той зробив фундаментальну й історичну помилку для свого великого народу.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю газеті Ouest-France розповів про перспективу подальших відносин із Російською Федерацією, зокрема з главою Кремля Володимиром Путіним. Французький лідер переконаний, що "принижувати Росію" не варто, оскільки після припинення воєнних дій можна повернутись до дипломатії.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми не повинні принижувати Росію, щоб у той день, коли бойові дії припиняться, ми могли знайти вихід через дипломатичні канали. Я переконаний, що роль Франції полягає в тому, щоб бути посередницькою державою", — заявив Макрон.

Президент також повідомив, що ситуація в Україні викликає занепокоєння, тому він витратив із грудня минулого року близько ста години на переговори з Путіним. Під час однієї з розмов Макрон сказав російському президентові, що той зробив фундаментальну історичну помилку.

"Я сказав йому про це, що він зробив історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе й для історії. Росія, як і раніше, великий народ. Я думаю, він ізолював себе. Замкнутися в ізоляції — це одне, знати, як із неї вийти, — набагато важче", — розповів Макрон.

Водночас французький президент заявив, що Франція збільшуватиме фінансову та військову підтримку України, народ якої хоробро бореться проти агресора. Він відзначив останні постачання на потреби ЗСУ шести гаубиць "Цезар" і прийнятий днями шостий пакет антиросійських санкцій, що включає ембарго на імпорт 90% російської нафти.

"Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І, нарешті, ми хочемо зробити все, щоб вивести зерно з України. Український народ хоробро бореться, він заслуговує на нашу підтримку та повагу", — зазначив Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон 19 травня заявив, що розв'язана Росією війна в Україні може поширитися на сусідні країни. Зокрема, у контексті загострення в Придністров'ї російське вторгнення становить загрозу стабільності всього регіону, особливо Молдови.

Президент Макрон 9 травня під час звернення до Європейського парламенту заявив, що Україні, ймовірно, знадобляться десятиліття для того, щоб стати членом Євросоюзу. За його словами, вступ України в ЄС у короткостроковій перспективі неможливий.