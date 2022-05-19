Війна Росії з Україною може перекинутися на сусідні країни, — Макрон

Президента Франції злякала нещодавня військова активність у Придністров'ї. Глава МЗС Молдови впевнений, що в сепаратистському регіоні є елементи, які здатні розпалити напруженість.

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Розв'язана Росією війна в Україні може поширитись на сусідні країни. Таке попередження зробив президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з президенткою Молдови Майєю Санду в Єлисейському палаці.

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"Вторгнення РФ в Україну є загрозою для стабільності всього регіону, особливо для Молдови. Нещодавні інциденти в Придністров'ї показують, що поширення війни на сусідні країни не виключено", — зазначив Макрон.

Франція, за його словами, уважно стежить за ситуацією з безпекою та спробами посягнути на стабільність, суверенітет і територіальну цілісність Молдови.

До зустрічі Санду та Макрона міністр закордонних справ Молдови Ніколає Попеску в спілкуванні з Reuters зазначив, що в проросійському сепаратистському регіоні Молдови є внутрішні елементи, які намагаються дестабілізувати регіон і розпалити напруженість.

Уплив війни в Україні на Молдову

Санду 19 травня встигла зустрітися в Брюсселі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, вони обговорювали вплив повномасштабної війни України з Росією на Молдову та регіон.

[ + – ] Молдова розраховує отримання траншу від ЄС

"Високо цінуємо готовність європейських інститутів підтримати Молдову в подоланні криз, із якими стикається наша країна. Я закликала скасувати квоти на експорт молдавських товарів і підтримати закупівлю добрив для сільськогосподарських робіт", — написала Санду у Facebook після діалогу з головою Єврокомісії.

Молдова, за її словами, розраховує на прискорене отримання першого траншу фінансової допомоги для підтримки зусиль уряду щодо відновлення економіки та забезпечення енергобезпеки країни.

"Європейська інтеграція — потужний імпульс для модернізації ключових галузей і покращення життя наших громадян", — підсумувала вона.

Нагадаємо, що 18 травня Санду у зверненні до Європарламенту назвала конфлікт у Придністров'ї викликом для Молдови. ЗС РФ, за її словами, має залишити територію "ПМР".

Український військовий експерт Олег Жданов оцінював ситуацію в Придністров'ї як повністю контрольовану. Але, як сказав експерт, військове угруповання РФ у Придністров'ї сильніше за всю армію Молдови.

Уранці 13 травня невідомі намагалися підпалити нафтобазу та військкомат у столиці "ПМР" Тирасполі. А 3 травня на кордоні України та Придністров'я бачили бетонні блоки через можливу загрозу з окупованої території. Українська сторона зміцнила проїзд мішками з піском.