Война России с Украиной может перекинуться на соседние страны, – Макрон

Президента Франции испугала недавняя военная активность в Приднестровье. Глава МИД Молдовы уверен, что в сепаратистском регионе есть элементы, способные разжечь напряженность.

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Развязанная Россией война в Украине может распространиться на соседние страны. Такое предупреждение сделал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом Молдовы Майей Санду в Елисейском дворце.

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"Вторжение РФ в Украину представляет угрозу для стабильности всего региона, в особенности для Молдовы. Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение войны на соседние страны не исключено", – отметил Макрон.

Франция, по его словам, внимательно следит за ситуацией с безопасностью и попытками посягнуть на стабильность, суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

До встречи Санду и Макрона министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску в общении с Reuters отметил, что в пророссийском сепаратистском регионе Молдовы есть внутренние элементы, пытающиеся дестабилизировать регион и разжечь напряженность.

Влияние войны в Украине на Молдову

Санду 19 мая успела встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, они обсуждали влияние полномасштабной войны Украины с Россией на Молдову и регион.

[ + – ] Молдова рассчитывает получение транша от ЕС

"Высоко ценим готовность европейских институтов поддержать Молдову в преодолении кризисов, с которыми сталкивается наша страна. Я призвала отменить квоты на экспорт молдавских товаров и поддержать закупку удобрений для сельскохозяйственных работ", — написала Санду в Facebook после диалога с главой Еврокомиссии.

Молдова, по ее словам, рассчитывает на ускоренное получение первого транша финансовой помощи для поддержки усилий правительства по восстановлению экономики и обеспечению энергобезопасности страны.

"Европейская интеграция — мощный импульс для модернизации ключевых отраслей и улучшения жизни наших граждан", — заключила она.

Напомним, что 18 мая Санду в обращении к Европарламенту назвала конфликт в Приднестровье вызовом для Молдовы. ВС РФ, по ее словам, должны покинуть территорию "ПМР".

Украинский военный эксперт Олег Жданов оценивал ситуацию в Приднестровье как полностью контролируемую. Но, как сказал эксперт, военная группировка РФ в Приднестровье сильнее всей армии Молдовы.

Утром 13 мая неизвестные пытались поджечь нефтебазу и военкомат в столице "ПМР" Тирасполе. А 3 мая на границе Украины и Приднестровья видели бетонные блоки из-за возможной угрозы с оккупированной территории. Украинская сторона укрепила проезд мешками с песком.