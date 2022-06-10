Росія влаштує "тривале шоу" над українськими військовополоненими, — МВС

Трибунали над українськими військовослужбовцями, які потрапили в полон до росіян, використовують для піару напередодні виборів, які відбудуться в Росії 11 вересня.

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Росія влаштує "тривале шоу", проводячи судові процеси над українськими військовополоненими. Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Зокрема, він вирішив прокоментувати смертний вирок іноземним добровольцям із Сил оборони України, винесений 9 червня "судом ДНР". За словами Денисенка, засуджуючи громадян інших країн до найвищої міри покарання, Російська Федерація намагається підняти ставки в переговорному процесі.

Радник голови МВС не сумнівається, що окупанти використовують іноземних добровольців, засуджених до смертної кари, як заручників та важіль тиску на Захід. Крім цього, як стверджує Денисенко, такі судові процеси над військовополоненими стануть піаром для влади за умов передвиборчої кампанії.

"11 вересня, ви повинні пам'ятати, відбудуться довибори до регіональних дум і губернаторів у 27 регіонах РФ. І вибори багато в чому будуть таким собі вотумом довіри для ведення війни та вотумом довіри до політики Путіна щодо воєнних дій на території України. І суд над нашими військовополоненими, на жаль, буде однією з частин цієї передвиборчої кампанії", — продовжив Денисенко в ефірі телемарафону.

Радник голови МВС також закликав українців бути морально готовими до того, що країна-агресор влаштує "тривале шоу" із судових процесів над українськими військовополоненими, а виборча кампанія в Росії супроводжуватиметься тезою — "світ проти нас, росіяни стали гірше жити, але РФ повторює подвиг Петра I”.

Нагадаємо, 9 червня суд "ДНР" ухвалив смертний вирок іноземним добровольцям, які у складі української армії воювали проти ЗС РФ. Громадяни Великобританії Шон Піннер, Ейден Аслін та марокканець Саадун Брагім засуджені до найвищої міри покарання за звинуваченнями в найманні та спробі насильницького захоплення влади групою осіб.

Також повідомляли, що проросійські бойовики "Л/ДНР" хочуть провести трибунал над евакуйованими захисниками "Азовсталі" до кінця літа.