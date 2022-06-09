Это фиктивный приговор. Лиз Трасс высказалась о британцах, приговоренных к высшей мере в "ДНР"

В британском правительстве заявили о недопустимости эксплуатировать военнопленных в политических целях и напомнили о Женевской конвенции, которая запрещает преследовать комбатантов.

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Правительство Великобритании встревоженно сообщениями о смертном приговоре, который был вынесен британским подданным Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, взятых российскими войсками в плен во время боев в Украине. Об этом сообщает Sky News.

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В своем заявлении пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона выразил глубокую обеспокоенность этими сообщениями.

"Мы беспрерывно говорим о том, что недопустимо эксплуатировать военнопленных в политических целях", — отметили в британском правительстве, напомнив, что Женевская конвенции о военнопленных предполагает иммунитет для участников боестолкновений: их нельзя подвергать уголовному преследованию за участие в войне.

Власти Великобритании пообещали совместно с представителями Украины вести работу с тем, чтобы добиться освобождения всех британских гражданин, которые служили в ВСУ и сейчас находятся в плену.

Несправедливое решение, которое не имеет законной силы

Между тем, глава британского МИДа Лиз Трасс отметила, что она "категорически осуждает" вынесенный британцам вердикт.

"Они военнопленные. Это фиктивный приговор, который не имеет законной силы. Мои мысли с их родственниками. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать их", — заявила Трасс.

Суд самопровозглашенной "ДНР" признал подсудимых виновными в "наемнической деятельности и деятельности, направленной на захват власти". Если приговор решать привести в исполнение, два британца и марокканский студент, который воевал за Украину, могут быть расстреляны.

В течение месяца адвокат военнослужащих может подать апелляцию.

Ранее Фокус сообщал, что в "ДНР" вынесли смертный приговор иностранным гражданам, которые воевали на стороне Украины. Вместе с тем, родственники граждан Великобритании и Марокко утверждают, что мужчины уже несколько лет служат в ВСУ, поэтому наемниками считаться не должны.