Це фіктивний вирок. Ліз Трасс висловилася про британців, засуджених до вищої міри у "ДНР"

У британському уряді заявили про неприпустимість експлуатувати військовополонених у політичних цілях і нагадали про Женевську конвенцію, яка забороняє переслідувати комбатантів.

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Уряд Великобританії стривожений повідомленнями про смертний вирок, винесений британським підданим Ейдену Есліну та Шону Піннеру, взятих російськими військами в полон під час боїв в Україні. Про це повідомляє Sky News.

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У своїй заяві прессекретар прем'єр-міністра Бориса Джонсона висловив глибоке занепокоєння цими повідомленнями.

"Ми безперервно говоримо про те, що неприпустимо експлуатувати військовополонених у політичних цілях", — зазначили в британському уряді, нагадавши, що Женевська конвенція про військовополонених передбачає імунітет для учасників бойових зіткнень: їх не можна кримінально переслідувати за участь у війні.

Влада Великобританії пообіцяла спільно з представниками України вести роботу для того, щоб домогтися звільнення всіх британських громадянин, які служили у ЗСУ і зараз перебувають у полоні.

Несправедливе рішення, яке не має законної сили

Тим часом глава британського МЗС Ліз Трасс зазначила, що вона "категорично засуджує" винесений британцям вердикт.

"Вони військовополонені. Це фіктивний вирок, який не має законної сили. Мої думки з їхніми родичами. Ми робимо все можливе, щоби підтримати їх", — заявила Трасс.

Суд самопроголошеної "ДНР" визнав підсудних винними у "найманській діяльності та діяльності, спрямованій на захоплення влади". Якщо вирок вирішувати здійснити, два британці і марокканський студент, який воював за Україну, можуть бути розстріляні.

Упродовж місяця адвокат військовослужбовців може подати апеляцію.

Раніше Фокус повідомляв, що у "ДНР" винесли смертний вирок іноземним громадянам, які воювали на боці України. Водночас, родичі громадян Великобританії та Марокко стверджують, що чоловіки вже кілька років служать у ЗСУ, тому найманцями вважатися не повинні.