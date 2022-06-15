Війська РФ зазнають непомірних втрат під Херсоном і знущаються з полонених, — ЗМІ

Співробітник ПВК Вагнера розповів російському журналісту Іллі Барабанову про те, що хотів би забути всі жахи війни. Але на пропозицію їхати додому було мовчання.

Якийсь співробітник ПВК Вагнера розповів про знущання з українських військовослужбовців, які потрапляють у полон, а також про те, що російські війська зазнають непомірних втрат під Херсоном. Про це написав у Twitter журналіст BBC Ілля Барабанов.

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Співробітник т.зв. приватної військової компанії, яка воює на Херсонщині проти України, повідомив про те, що хотів би забути всі жахи війни, але у відповідь на пропозицію журналіста їхати додому з фронту було мовчання.

"Зателефонував вагнерівець, який бігає під Херсоном, пів години плакав у трубку, що хоче все це розбачити й забути, що ГРУшники ґвалтують полонених гумовими палицями, що втрати надто великі, що дівчина зрадила, поки воює." А ти чого чекав, коли їхав? Може, настав час зав'язувати? "Мовчить", — йдеться в пості, опублікованому в мікроблозі.

Ілля Барабанов протягом приблизно 8 років займається ПВК, і, за його словами, 3-4 його знайомих із цих ПВК перебувають у лавах російської армії на передовій.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати в особовому складі серед росіян становлять 32 500 осіб.

Втрати ж української армії, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, — на рівні 100-200 осіб на день, тобто щонайменше 3000 на місяць.

Росія влаштує "тривале шоу" над українськими військовополоненими. За даними МВС України, трибунали над українськими військовослужбовцями, які перебувають у російському полоні, використовуються для піару перед виборами, які заплановані на 11 вересня.

Раніше Фокус повідомляв, що британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс назвала фіктивним смертним вироком британцям із ЗСУ, який виніс суд у т.зв. "ДНР".