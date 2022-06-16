Із 600 бійців залишилося 30: проросійський бойовик розкрив рівень втрат у "ЛНР"

Один із "добровольців" із РФ заявив, що на окупованій території Луганської області вже "не залишилося мужиків", оскільки всіх їх відправили на війну.

"Доброволець-кадировець" Олександр Воложанін із позивним Якудзе опублікував ролик у ВКонтакті про те, які втрати зазнають проросійські бойовики.

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За словами "Якудзи", у "ЛНР" існує обязаловка. Людей звідти відправляють на війну, якщо вони не підуть воювати, то отримають кримінальну відповідальність чи штраф. Водночас проросійський бойовик зазначає, що в одному з підрозділів зі 100 бійців залишилося 30. Вони загинули "від бомбардувань" у боях за Сєвєродонецьк.

У коментарях під записом він уточнює, що від цілого батальйону із 600 військових залишилося 30. Разом з тим Воложанін вважає, що ці 30 бійців все одно не дуже ефективні. Відеозаписи "доброволець" опублікував вже перебуваючи у шпиталі в Пітері. Під час боїв він втратив око та отримав поранення.

Водночас на території окупованої Луганщини "вже не лишилося мужиків". На цей час усі публікації Воложаніна вже не доступні.

Нагадаємо, бойовик ПВК "Вагнера" заявив, що війська РФ зазнають колосальних втрат під Херсоном.

Як з'ясував Фокус, у Сєвєродонецьку першими в бій йдуть "вагнерівці" та "козаки", а за ними вже регулярна армія РФ.