Поранені окупанти в лікарнях РФ голодують і не мають одягу, — ЗМІ

За інформацією журналістів, російська влада не займається забезпеченням поранених окупантів. Проте через велику кількість солдатів РФ у прикордонних лікарнях страждають також депортовані українці, які не можуть отримати медичної допомоги.

Поранені на війні російські військові у Бєлгороді голодують і не мають одягу. Окупанти, яких привезли до російського Бєлгорода із зони бойових дій в Україні, перебувають там у жахливих умовах — їх практично не годують і навіть мінімально не надають одягу. Російська влада не займається забезпеченням поранених окупантів, цим займаються волонтери. Про це повідомляє видання "Телеграф" із посиланням на місцевих волонтерів, які також допомагають депортованим у РФ українцям.

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Джерело розповіло журналістам, що через велику кількість поранених російських солдатів у прикордонних лікарнях, депортовані українці не можуть отримати медичної допомоги.

"Лікарні не справляються за допомогою українців, яких депортували до Росії. Тому що на прикордонні лікарні йде багато поранених російських військових. Військових там не годують, вони реально голодують. Ті, у кого немає родичів, або інваліди, які залишилися після участі у війні (а таких багато), прямують до притулків, немає можливості їх одягнути, вони їдуть у тих речах, у яких були на війні, у крові, бруді і так далі. Немає взуття, їжі. Нічого немає", — сказав волонтер.

За його словами, українці, яких незаконно ЗС РФ вивезли до Росії, також опиняються у скрутному становищі. У них немає їжі і є проблеми з виїздом із країни через проблеми з грошима та документами.

Нагадаємо, 20 червня ЗМІ повідомляли, що лише до однієї з Луганських лікарень прибуло 800 російських солдатів. Журналісти отримали документ із лікарні, в якому зазначається, що серед поранених понад сто військових померли.

Раніше, 16 червня, проросійський бойовик розповів про кількість втрат у "ЛНР". Один із "добровольців" із РФ заявив, що на окупованій території Луганської області вже "не залишилося мужиків", оскільки всіх їх відправили на війну. За його словами, в одному із підрозділів зі 100 бійців залишилося 30.