Лише до однієї з лікарень на Луганщині прибуло понад 800 поранених солдатів, — ЗМІ (документ)
Журналісти отримали документ із лікарні, у якому вказується, що серед поранених понад сто військових померли.
У тимчасову окуповану лікарню в Первомайську за місяць війни прибуло понад 800 поранених військових ЗС РФ і ОРЛО. Про це повідомляє "Бабель", посилаючись на джерела на захоплених територіях.
У період із 15 травня по 15 червня до Первомайської лікарні надійшло 893 поранених солдатів як російських військових, так і проросійських бойовиків із Луганської області. Вказується, що якраз у цей період тривали запеклі бої в районі Попасної та Сєвєродонецька.
Серед 893 окупантів і проксі РФ 124 військових померли через отримані травми. Однак у документі не вказується про тих, хто загинув, перебуваючи безпосередньо в боях. Також журналісти зазначають, що дані про втрати відображають лише ситуацію в одній лікарні.
При цьому як мінімум декілька військових у списку 2002 року народження, переважно це мешканці окупованих районів Луганщини.
Нагадаємо, російський "доброволець" ОРЛО, який вступив до лав окупантів, заявив, що з 600 бійців у нього залишилося 30. У цьому боєздатність їхня на низькому рівні.
Один із бранців ЗС РФ заявив, що вони зазнають великих втрат в Україні. За його словами, полягла майже вся його рота.