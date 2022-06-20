Лише до однієї з лікарень на Луганщині прибуло понад 800 поранених солдатів, — ЗМІ (документ)

Журналісти отримали документ із лікарні, у якому вказується, що серед поранених понад сто військових померли.

У тимчасову окуповану лікарню в Первомайську за місяць війни прибуло понад 800 поранених військових ЗС РФ і ОРЛО. Про це повідомляє "Бабель", посилаючись на джерела на захоплених територіях.

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У період із 15 травня по 15 червня до Первомайської лікарні надійшло 893 поранених солдатів як російських військових, так і проросійських бойовиків із Луганської області. Вказується, що якраз у цей період тривали запеклі бої в районі Попасної та Сєвєродонецька.

[ + – ] Документ про втрати в лікарні у Первомайську

Серед 893 окупантів і проксі РФ 124 військових померли через отримані травми. Однак у документі не вказується про тих, хто загинув, перебуваючи безпосередньо в боях. Також журналісти зазначають, що дані про втрати відображають лише ситуацію в одній лікарні.

[ + – ] Список поранених і загиблих [ + – ] Список поранених і загиблих [ + – ] Список поранених і загиблих [ + – ] Список поранених та загиблих [ + – ] Список поранених і загиблих

При цьому як мінімум декілька військових у списку 2002 року народження, переважно це мешканці окупованих районів Луганщини.

Нагадаємо, російський "доброволець" ОРЛО, який вступив до лав окупантів, заявив, що з 600 бійців у нього залишилося 30. У цьому боєздатність їхня на низькому рівні.

Один із бранців ЗС РФ заявив, що вони зазнають великих втрат в Україні. За його словами, полягла майже вся його рота.