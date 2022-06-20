"Полягла майже уся рота": окупанти скиглять про великі втрати в Україні

Поплічник терористів із Луганщини зізнався, що росіяни майже місяць не могли встановити свій контроль над маленькою вулицею Рубіжного.

Російські окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України та демонструють непрофесіоналізм у вуличних боях. Про це повідомили в офіційному Телеграм-каналі СБУ.

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Співробітники Служби безпеки України допитали полоненого чоловіка, який перейшов на бік проросійських бойовиків та записався до лав так званої "народної міліції ЛНР".

Поплічник російських військових розповів про бої у Рубіжному. За його словами, в боях за одну вулицю полягло 70% від його роти. А взяти її окупанти не могли майже місяць.

"Вулицю Леніна (сучасна Володимирська, — ред.) ми проходили в загальному тижнів три чи чотири. Просувалися з такими боями і втратами, що за цей час від роти 70% (залишилося, — ред), — поскаржився найманець.

Він також розповів співробітникам СБУ, що втрати росіяни поповнили мобілізованими новобранцями. Після цього доукомплектована рота окупантів вирушила у Сєвєродонецьк.

Саме там ЗСУ зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. Це спонукало загарбників здатися, щоб принаймні зберегти життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські військові вивезли бурятів із Сєвєродонецька через великі втрати.Окупанти не витримали боїв з українськими військовими.

Зауважимо, що російські війська шукають слабкі місця в обороні Сєвєродонецька. У звіті Інституту дослідження війни ISW сказано, що підрозділи ЗСУ не концентруватимуться на утриманні обласного центру і продовжать здійснювати маневри, завдаючи серйозної шкоди ЗС РФ.