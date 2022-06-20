"Полегла почти вся рота": оккупанты жалуются о больших потерях в Украине

Соратник террористов из Луганщины признался, что россияне почти месяц не могли установить свой контроль над маленькой улицей Рубежного.

Российские оккупанты терпят огромные потери в боях на востоке Украины и демонстрируют непрофессионализм в уличных боях. Об этом сообщили в официальном телеграмме-канале СБУ.

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Сотрудники Службы безопасности Украины допросили пленного мужчину, который перешел на сторону пророссийских боевиков и записался в ряды так называемой "народной милиции ЛНР".

Соратник русских военных рассказал о боях в Рубежном. По его словам, в боях за одну улицу пало 70% от его роты. А взять ее оккупанты не могли почти месяц.

"Улицу Ленина (современная Владимирская, — ред.) мы проходили в общем недели три или четыре. Продвигались с такими боями и потерями, что за это время от роты 70% (осталось, — ред), — пожаловался наемник.

Он также рассказал сотрудникам СБУ, что потери россияне пополнили мобилизованными новобранцами. После этого доукомплектованная рота оккупантов отправилась в Северодонецк.

Там ВСУ встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне. Это побудило захватчиков сдаться, чтобы по крайней мере сохранить жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские военные вывезли бурят из Северодонецка из-за больших потерь. Оккупанты не выдержали боев с украинскими военными.

Заметим, что русские войска ищут слабые места в обороне Северодонецка. В отчете Института исследования войны ISW сказано, что подразделения ВСУ не будут концентрироваться на содержании областного центра и продолжат осуществлять маневры, причиняя серьезный ущерб ВС РФ.