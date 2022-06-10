"Мрут как мухи": ВС РФ вывезли бурятов из Северодонецка из-за больших потерь, — ОВА

Руководитель областной администрации Сергей Гайдай не исключает, что россияне могут снова попытаться форсировать Северский Донец на фоне жары.

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Боевые потери ВС РФ в Северодонецке значительно превышают украинские, из-за чего командованию оккупантов пришлось выводить из прифронтового города подразделения с выходцами из Бурятии. Об этом в вечерней сводке сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, в Северодонецке продолжаются ожесточенные уличные бои и оккупационные войска несут большие потери.

Помимо этого, как отмечает Сергей Гайдай, не прекращаются обстрелы соседнего Лисичанска, по которому ВС РФ применяют снаряды, пробивающие бетонные укрытия. В связи с этим руководитель ОВА призвал гражданских эвакуироваться из прифронтового населенного пункта.

"Мрут как мухи. Россияне забрали остатки бурятов из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками. Потери россиян значительно превышают наши. Идут бои в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад", — продолжил Сергей Гайдай в вечерней сводке.

Руководитель ОВА также не исключил, что ВС РФ в скором времени снова попытаются форсировать Северский Донец, в котором уровень воды упал на фоне жары.

В утренней сводке Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк продолжает держать оборону, но оккупационные формирования уничтожают абсолютно все объекты в городе. Под недавние обстрелы попали Ледовый дворец и цех по производству аммиака на заводе "Азот".

"Русский мир" — это пустыня. Этой цели и пытается добиться враг. Кому мешал Ледовый дворец или цех производства аммиака на "Азоте" – одно из основных подразделений предприятия? Освободили тысячи людей от надежды на работу. Боевые действия в Северодонецке продолжаются. Как и в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад", — продолжил руководитель ОВА.

В течение минувших суток, по словам Гайдая, ВС РФ вели штурмовые действия в направлении Ныркового и Николаевки, но были вынуждены отступить из-за потерь. Украинские военнослужащие также отразили штурм оккупантов на одной из окраин Тошковки.

"Также зафиксированы разрушения 15 домов в Ореховом, 6 — во Врубовке, 4 — в Лисичанске, еще четырех — в Горском. Серьезные разрушения получил поселок Синецкий на окраине Северодонецка", — подытожил Гайдай в утренней сводке.

[ + – ] ВС РФ продолжают штурмовать и обстреливать жилые районы Северодонецка [ + – ] ВС РФ продолжают штурмовать и обстреливать жилые районы Северодонецка [ + – ] ВС РФ продолжают штурмовать и обстреливать жилые районы Северодонецка [ + – ] ВС РФ продолжают штурмовать и обстреливать жилые районы Северодонецка [ + – ] ВС РФ продолжают штурмовать и обстреливать жилые районы Северодонецка [ + – ] ВС РФ продолжают штурмовать и обстреливать жилые районы Северодонецка

Напомним, в Северодонецке назревает гуманитарная катастрофа из-за непрекращающегося штурма ВС РФ и обстрелов жилых кварталов города. По словам городского головы Александра Стрюка, в результате боевых действий около трети районов были полностью уничтожены.

Также сообщалось, российские войска ищут слабые места в обороне Северодонецка. В отчете Института исследования войны ISW сказано, что подразделения ВСУ не будут концентрироваться на удержании областного центра и продолжат осуществлять маневры, нанося серьезный урон ВС РФ.