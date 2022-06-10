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"Мрут как мухи": ВС РФ вывезли бурятов из Северодонецка из-за больших потерь, — ОВА

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Северодонецк обстрелы штурм наступление оккупанты ВС РФ бои потери
ВС РФ вывели из Северодонецка бурятов из-за больших потерь

Руководитель областной администрации Сергей Гайдай не исключает, что россияне могут снова попытаться форсировать Северский Донец на фоне жары.

Боевые потери ВС РФ в Северодонецке значительно превышают украинские, из-за чего командованию оккупантов пришлось выводить из прифронтового города подразделения с выходцами из Бурятии. Об этом в вечерней сводке сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в Северодонецке продолжаются ожесточенные уличные бои и оккупационные войска несут большие потери.

Помимо этого, как отмечает Сергей Гайдай, не прекращаются обстрелы соседнего Лисичанска, по которому ВС РФ применяют снаряды, пробивающие бетонные укрытия. В связи с этим руководитель ОВА призвал гражданских эвакуироваться из прифронтового населенного пункта.

"Мрут как мухи. Россияне забрали остатки бурятов из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками. Потери россиян значительно превышают наши. Идут бои в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад", — продолжил Сергей Гайдай в вечерней сводке.

Руководитель ОВА также не исключил, что ВС РФ в скором времени снова попытаются форсировать Северский Донец, в котором уровень воды упал на фоне жары.

В утренней сводке Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк продолжает держать оборону, но оккупационные формирования уничтожают абсолютно все объекты в городе. Под недавние обстрелы попали Ледовый дворец и цех по производству аммиака на заводе "Азот".

"Русский мир" — это пустыня. Этой цели и пытается добиться враг. Кому мешал Ледовый дворец или цех производства аммиака на "Азоте" – одно из основных подразделений предприятия? Освободили тысячи людей от надежды на работу. Боевые действия в Северодонецке продолжаются. Как и в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад", — продолжил руководитель ОВА.

В течение минувших суток, по словам Гайдая, ВС РФ вели штурмовые действия в направлении Ныркового и Николаевки, но были вынуждены отступить из-за потерь. Украинские военнослужащие также отразили штурм оккупантов на одной из окраин Тошковки.

"Также зафиксированы разрушения 15 домов в Ореховом, 6 — во Врубовке, 4 — в Лисичанске, еще четырех — в Горском. Серьезные разрушения получил поселок Синецкий на окраине Северодонецка", — подытожил Гайдай в утренней сводке.

Северодонецк обстрелы штурм наступление оккупанты ВС РФ война
ВС РФ продолжают штурмовать и обстреливать жилые районы Северодонецка
Северодонецк обстрелы штурм наступление оккупанты ВС РФ война
ВС РФ продолжают штурмовать и обстреливать жилые районы Северодонецка
Северодонецк обстрелы штурм наступление оккупанты ВС РФ война
ВС РФ продолжают штурмовать и обстреливать жилые районы Северодонецка
Северодонецк обстрелы штурм наступление оккупанты ВС РФ война
ВС РФ продолжают штурмовать и обстреливать жилые районы Северодонецка
Северодонецк обстрелы штурм наступление оккупанты ВС РФ война
ВС РФ продолжают штурмовать и обстреливать жилые районы Северодонецка
Северодонецк обстрелы штурм наступление оккупанты ВС РФ война
ВС РФ продолжают штурмовать и обстреливать жилые районы Северодонецка
Северодонецк обстрелы штурм наступление оккупанты ВС РФ война
Северодонецк обстрелы штурм наступление оккупанты ВС РФ война
Северодонецк обстрелы штурм наступление оккупанты ВС РФ война
Северодонецк обстрелы штурм наступление оккупанты ВС РФ война
Северодонецк обстрелы штурм наступление оккупанты ВС РФ война
Северодонецк обстрелы штурм наступление оккупанты ВС РФ война

Напомним, в Северодонецке назревает гуманитарная катастрофа из-за непрекращающегося штурма ВС РФ и обстрелов жилых кварталов города. По словам городского головы Александра Стрюка, в результате боевых действий около трети районов были полностью уничтожены.

Также сообщалось, российские войска ищут слабые места в обороне Северодонецка. В отчете Института исследования войны ISW сказано, что подразделения ВСУ не будут концентрироваться на удержании областного центра и продолжат осуществлять маневры, нанося серьезный урон ВС РФ.