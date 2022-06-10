"Мруть як мухи": ЗС РФ вивезли бурятів із Сєвєродонецька через великі втрати, — ОВА

Керівник обласної адміністрації Сергій Гайдай не відкидає, що росіяни можуть знову спробувати форсувати Сіверський Донець на тлі спеки.

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Бойові втрати ЗС РФ у Сєвєродонецьку значно перевищують українські, через що командуванню окупантів довелося виводити з прифронтового міста підрозділи із вихідцями із Бурятії. Про це у вечірньому зведенні повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, у Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої та окупаційні війська зазнають великих втрат.

Крім цього, як зазначає Сергій Гайдай, не припиняються обстріли сусіднього Лисичанська, по якому ЗС РФ застосовують снаряди, що пробивають бетонні укриття. Через це керівник ОВА закликав цивільних евакуюватись із прифронтового населеного пункту.

"Мруть як мухи. Росіяни забрали залишки бурятів із Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками. Втрати росіян значно перевищують наші. Йдуть бої в населених пунктах Горської та Попаснянської громад", — продовжив Сергій Гайдай у вечірньому зведенні.

Керівник ОВА також не виключив, що ЗС РФ незабаром знову спробують форсувати Сіверський Донець, у якому рівень води впав на фоні спеки.

У ранковому зведенні Сергій Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк продовжує тримати оборону, але окупаційні формування знищують абсолютно всі об'єкти у місті. Під недавні обстріли потрапили Льодовий палац та цех з виробництва аміаку на заводі "Азот".

"Російський світ" — це пустеля. Цієї мети й намагається досягти ворог. Кому заважав Льодовий палац чи цех виробництва аміаку на "Азоті" — один з основних підрозділів підприємства? Звільнили тисячі людей від надії працювати. Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Горської та Попаснянської громад", — продовжив керівник ОВА.

Протягом минулої доби, за словами Гайдая, ЗС РФ вели штурмові дії в напрямку Ниркового та Миколаївки, але були змушені відступити через втрати. Українські військовослужбовці також відбили штурм окупантів на одній з околиць Тошківки.

"Також зафіксовано руйнування 15 будинків в Оріховому, 6 — у Врубівці, 4 — у Лисичанську, ще чотирьох — у Гірському. Серйозні руйнування отримало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька", — підсумував Гайдай у ранковому зведенні.

[ + – ] ЗС РФ продовжують штурмувати та обстрілювати житлові райони Сєвєродонецька [ + – ] ЗС РФ продовжують штурмувати та обстрілювати житлові райони Сєвєродонецька [ + – ] ЗС РФ продовжують штурмувати та обстрілювати житлові райони Сєвєродонецька [ + – ] ЗС РФ продовжують штурмувати та обстрілювати житлові райони Сєвєродонецька [ + – ] ЗС РФ продовжують штурмувати та обстрілювати житлові райони Сєвєродонецька [ + – ] ЗС РФ продовжують штурмувати та обстрілювати житлові райони Сєвєродонецька

Нагадаємо, в Сєвєродонецьку назріває гуманітарна катастрофа через безперервний штурм ЗС РФ і обстріл житлових кварталів міста. За словами міського голови Олександра Стрюка, внаслідок бойових дій близько третини районів повністю знищені.

Також повідомляли, що російські війська шукають слабкі місця в обороні Сєвєродонецька. У звіті Інституту дослідження війни ISW сказано, що підрозділи ЗСУ не концентруватимуться на утриманні обласного центру і продовжать здійснювати маневри, завдаючи серйозної шкоди ЗС РФ.