"Третину кварталів треба відбудовувати": мер Сєвєродонецька розповів про бої в місті (відео)

У Сєвєродонецьку назріває гуманітарна катастрофа для 10 тисяч жителів, що залишилися в місті. На жаль, їх неможливо евакуювати.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українські війська контролюють промзону та частину прилеглих кварталів у Сєвєродонецьку — це приблизно третина всієї території міста. Як повідомив в ефірі національного телемарафону керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, місто зазнало серйозних руйнувань, тому близько третини кварталів у центрі та новій частині потрібно відбудовувати.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Наші збройні сили контролюють частину міста — це промзона та прилеглі квартали. Лінія оборони збудована та утримується. Ніч пройшла досить складно, під щільним артилерійським вогнем", — повідомив Стрюк.

За його словами, ситуація в місті складна, оскільки супротивник обстрілює територію підприємства "Азот", що ускладнює дії українських бійців.

Щодо руйнувань у місті глава ОВА сказав, що найбільше зруйновано нову частину міста та околицю, де потрібно капітально все відбудовувати. Але старе місто, можливо, можна буде відновити.

Евакуація та гуманітарна ситуація в місті

Також Стрюк повідомив, що єдиний уцілілий міст, яким можна виїхати з Сєвєродонецька, прострілює противник, тому евакуація населення неможлива. Єдиний коридор, яким у разі нагальної потреби можна евакуюватися із сусіднього Лисичанська також знаходиться під обстрілом ЗС РФ.

За словами Стрюка, в місті залишаються близько 10 тисяч людей. Гуманітарна ситуація у місті майже критична, оскільки газу, електрики та водопостачання немає вже півтора місяця. Щодо продовольства, то мінімальний запас, який дозволяє виживати, поки є, зазначив Стрюк.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 9 червня розповів про нічні обстріли промзони Сєвєродонецька та заводу "Азот". За його словами, російські війська шукають слабкі місця в обороні Сєвєродонецька, одночасно проводячи обстріл промислових об'єктів і житлових кварталів Луганської області.

Сергій Гайдай 8 червня повідомив, що ЗСУ не збираються "здавати" місто, але можуть відійти на укріпленіші позиції через інтенсивні обстріли російських військ.