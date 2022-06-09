Четверо загиблих: Гайдай показав наслідки обстрілу Луганської області (фото)

За словами голови Луганської ОВА, російська армія обстріляла низку населених пунктів регіону з артилерії, мінометів та РСЗВ, десятки будинків було зруйновано. Також під обстріл потрапило підприємство "Азот" у Сєвєродонецьку.

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Російські війська продовжують масований обстріл території Луганської області. За останню добу в регіоні загинули 4 мирні жителі — 1 із Сєвєродонецька, а 3 — з Лисичанська. У Сєвєродонецьку під обстріл потрапило підприємство "Азот". Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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Чиновник розповів, що зараз армія Росії займається пошуком слабких місць українських військових в обороні Сєвєродонецька, одночасно обстрілюючи промислові об'єкти та житлові квартали Луганської області.

За його словами, з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню російські війська обстріляли 8 червня Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівку, Горське, Катеринівку, Павлоград та інші населені пункти регіону. Внаслідок цього у Горському було пошкоджено 10 житлових будинків, в Оріховому — 8, у Лисичанську — 4.

[ + – ] Наслідки обстрілу ЗС РФ Луганської області [ + – ] Наслідки обстрілу ЗС РФ Луганської області [ + – ] Наслідки обстрілу ЗС РФ Луганської області

Крім того, російські війська двічі влучили по Сєвєродонецькому заводу "Азот" і пошкодили два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із цих цехів виробляв аміак.

Також унаслідок обстрілу загинули 4 мирні жителі, а за дві доби поранення різної тяжкості отримали 6 жителів Лисичанська. Їх госпіталізували до лікарні Дніпра.

[ + – ] Наслідки обстрілу ЗС РФ Луганської області [ + – ] Наслідки обстрілу ЗС РФ Луганської області [ + – ] Наслідки обстрілу ЗС РФ Луганської області

"Усього за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", — розповів Гайдай.

Нагадаємо, 8 червня Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ можуть відійти від Сєвєродонецька, а найближчим часом у Луганській області очікується збільшення обстрілів і бомбардувань, масштабний наступ на Попаснянському та Сєвєродонецькому напрямках, також ЗС РФ спробують форсувати Сіверський Донець. За його словами, РФ залишила всі сили для захоплення Сєвєродонецька до 10 червня.

9 червня Інститут вивчення війни писав, що ЗС РФ шукають слабкі місця українських підрозділів у Сєвєродонецьку, щоб завдати їм розгрому. Аналітики припускають, що ЗСУ не концентруватимуться на утриманні міста.