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Четверо погибших: Гайдай показал последствия обстрела Луганской области (фото)

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Луганская область, Северодонецк
Фото: Сергей Гайдай / Facebook | Последствия обстрелов Луганской области ВС РФ

По словам главы Луганской ОВА, российская армия обстреляла ряд населенных пунктов региона из артиллерии, минометов и РСЗО, десятки домов были разрушены. Также под обстрел попало предприятие "Азот" в Северодонецке.

Российские войска продолжают массированные обстрелы территории Луганской области. За последние сутки в регионе погибло 4 мирных жителя — 1 из Северодонецка, а 3 — из Лисичанска. В Северодонецке под обстрел попало предприятие "Азот". Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Чиновник рассказал, что сейчас армия России занимается поиском слабых мест украинских военных в обороне Северодонецка, одновременно обстреливая промышленные объекты и жилые кварталы Луганской области.

По его словам, из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня российские войска обстреляли 8 июня Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновку, Горское, Катериновку, Павлоград и другие населенные пункты региона. В результате этого в Горском было повреждено 10 жилых домов, в Ореховом — 8, в Лисичанске — 4.

Луганская область, обстрелы
Последствия обстрела ВС РФ Луганской области
Луганская область, обстрелы
Последствия обстрела ВС РФ Луганской области
Луганская область, обстрелы
Последствия обстрела ВС РФ Луганской области
Луганская область, обстрелы
Луганская область, обстрелы
Луганская область, обстрелы

Кроме того, российские войска два раза попали по Северодонецкому заводу "Азот" и повредили два цеха в разных концах химического предприятия. Один из этих цехов производил аммиак.

Также в результате обстрела погибли 4 мирных жителя, а за двое суток ранения разней тяжести получили 6 жителей Лисичанска. Их госпитализировали в больницу Днепра.

Луганская область, обстрелы
Последствия обстрела ВС РФ Луганской области
Луганская область, обстрелы
Последствия обстрела ВС РФ Луганской области
Луганская область, обстрелы
Последствия обстрела ВС РФ Луганской области
Луганская область, обстрелы
Луганская область, обстрелы
Луганская область, обстрелы

"Всего за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", — рассказал Гайдай.

Напомним, 8 июня Сергей Гайдай заявил, что ВСУ могут отойти от Северодонецка, а в ближайшее время в Луганской области ожидается увеличение обстрелов и бомбардировок, масштабное наступление на Попаснянском и Северодонецком направлениях, также ВС РФ попытаются форсировать Северский Донец. По его словам, РФ бросила все силы для захвата Северодонецка до 10 июня.

9 июня Институт изучения войны писал, что ВС РФ ищут слабые места украинских подразделений в Северодонецке, чтобы нанести им разгром. Аналитики предполагают, что ВСУ не будут концентрироваться на удержании города.