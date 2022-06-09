Четверо погибших: Гайдай показал последствия обстрела Луганской области (фото)

По словам главы Луганской ОВА, российская армия обстреляла ряд населенных пунктов региона из артиллерии, минометов и РСЗО, десятки домов были разрушены. Также под обстрел попало предприятие "Азот" в Северодонецке.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские войска продолжают массированные обстрелы территории Луганской области. За последние сутки в регионе погибло 4 мирных жителя — 1 из Северодонецка, а 3 — из Лисичанска. В Северодонецке под обстрел попало предприятие "Азот". Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Чиновник рассказал, что сейчас армия России занимается поиском слабых мест украинских военных в обороне Северодонецка, одновременно обстреливая промышленные объекты и жилые кварталы Луганской области.

По его словам, из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня российские войска обстреляли 8 июня Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновку, Горское, Катериновку, Павлоград и другие населенные пункты региона. В результате этого в Горском было повреждено 10 жилых домов, в Ореховом — 8, в Лисичанске — 4.

[ + – ] Последствия обстрела ВС РФ Луганской области [ + – ] Последствия обстрела ВС РФ Луганской области [ + – ] Последствия обстрела ВС РФ Луганской области

Кроме того, российские войска два раза попали по Северодонецкому заводу "Азот" и повредили два цеха в разных концах химического предприятия. Один из этих цехов производил аммиак.

Также в результате обстрела погибли 4 мирных жителя, а за двое суток ранения разней тяжести получили 6 жителей Лисичанска. Их госпитализировали в больницу Днепра.

[ + – ] Последствия обстрела ВС РФ Луганской области [ + – ] Последствия обстрела ВС РФ Луганской области [ + – ] Последствия обстрела ВС РФ Луганской области

"Всего за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", — рассказал Гайдай.

Напомним, 8 июня Сергей Гайдай заявил, что ВСУ могут отойти от Северодонецка, а в ближайшее время в Луганской области ожидается увеличение обстрелов и бомбардировок, масштабное наступление на Попаснянском и Северодонецком направлениях, также ВС РФ попытаются форсировать Северский Донец. По его словам, РФ бросила все силы для захвата Северодонецка до 10 июня.

9 июня Институт изучения войны писал, что ВС РФ ищут слабые места украинских подразделений в Северодонецке, чтобы нанести им разгром. Аналитики предполагают, что ВСУ не будут концентрироваться на удержании города.