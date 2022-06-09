"Треть кварталов нужно отстраивать": мэр Северодонецка рассказал о боях в городе (видео)

В Северодонецке назревает гуманитарная катастрофа для 10 тысяч оставшихся в городе жителей. К сожалению, их невозможно эвакуировать.

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Украинские войска контролируют промзону и часть прилегающих кварталов в Северодонецке — это примерно треть всей территории города. Как сообщил в эфире национального телемарафона руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, город подвергся серьезным разрушениям, поэтому около трети кварталов в центре и новой части нужно будет отстраивать.

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"Нашими вооруженными силами контролируется часть города — это промзона и прилегающие кварталы. Линия обороны выстроена и удерживается. Ночь прошла достаточно сложно, под плотным артиллерийским огнем", — сообщил Стрюк.

По его словам, ситуация в городе сложная, поскольку противник обстреливает территорию предприятия "Азот", что усложняет действия украинских бойцов.

Относительно разрушений в городе глава ОВА сказал, что больше всего разрушена новая часть города и окраина, где нужно будет капитально все отстраивать. Но старый город, возможно, можно будет восстановить.

Эвакуация и гуманитарная ситуация в городе

Также Стрюк сообщил, что единственный уцелевший мост, которым можно выехать из Северодонецка простреливается противником, поэтому эвакуация населения невозможна. Единственный коридор, которым в случае крайней необходимости можно эвакуироваться из соседнего Лисичанска также находится под обстрелом ВС РФ.

По словам Стрюка, в городе остаются около 10 тысяч человек. Гуманитарная ситуация в городе почти критическая, поскольку газа, электричества и водоснабжения нет уже полтора месяца. Что касается продовольствия, то минимальный запас, позволяющий выживать, пока есть, отметил Стрюк.

Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 9 июня рассказал о ночных обстрелах промзоны Северодонецка и завода "Азот". По его словам, российские войска занимаются поиском слабых мест в обороне Северодонецка, одновременно проводя обстрелы промышленных объектов и жилых кварталов Луганской области.

Сергей Гайдай 8 июня сообщил, что ВСУ не собираются "сдавать" город, но могут отойти на более укрепленные позиции из-за интенсивных обстрелов российских войск.