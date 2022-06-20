Только в одной из больниц на Луганщине прибыло свыше 800 раненых солдат, — СМИ (документ)

Журналисты получили документ из больницы, в котором указывается, что среди раненых больше ста военных скончались.

Во временную оккупированную больницу в Первомайске за месяц войны прибыло свыше 800 раненых военных ВС РФ и ОРЛО. Об этом сообщает "Бабель", ссылаясь на источники на захваченных территориях.

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В период с 15 мая по 15 июня в Первомайскую больницу поступило 893 раненых солдат, как российских военных, так и пророссийских боевиков из Луганской области. Указывается, что как раз в этот период продолжались ожесточенные бои в районе Попасной и Северодонецка.

[ + – ] Документ о потерях в больнице в Первомайске

Среди 893 оккупантов и прокси РФ 124 военных скончались из-за полученных травм. Однако в документе не указывается о тех, кто погиб находясь непосредственно в боях. Также журналисты отмечают, что данные о потерях отражают только ситуацию в одной больнице.

[ + – ] Список раненых и погибших [ + – ] Список раненых и погибших [ + – ] Список раненых и погибших [ + – ] Список раненых и погибших [ + – ] Список раненых и погибших

При этом как минимум несколько военных в списке 2002 года рождения, в основном это жители оккупированных районов Луганщины.

Напомним, российский "доброволец" вступивший в ряды оккупантов ОРЛО заявил, что из 600 бойцов у него осталось 30. При этом боеспособность их на низком уровне.

Один из пленников ВС РФ заявил, что они несут большие потери в Украине. По его словам, полегла почти вся его рота.