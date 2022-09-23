РосЗМІ рекомендують мобілізованим в РФ запастися ліками через "незвичну" їжу

Журналісти вважають, що військові можуть страждати на розлади травлення та болі у підшлунковій. Раніше українські захисники знаходили на позиціях росіян прострочені сухпайки.

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Росіянам, яких призивають у першу хвилю часткової мобілізації, вітчизняні засоби масової інформації порекомендували запастися засобами від печії та діареї. Список необхідних предметів, які рекомендується мати із собою військовим, призваним на війну з Україною, опублікувало видання URA.RU.

Серед них — засоби від печії, бо "їжа може виявитися незвичною" і таблетки "Креон" для нормалізації роботи підшлункової залози.

Крім того, призовникам рекомендують мати при собі пачку "Лопераміда" чи "Лопедіума", щоб лікувати діарею.

Також, за версією ЗМІ, із собою мобілізовані мають взяти таблетки від кашлю, пластир у пластинках і тканинний пластир у котушці.

Часткова мобілізація у Росії: що відомо

У середу, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін звернувся до народу та оголосив про початок часткової мобілізації в країні на війну з Україною.

За інформацією міністра оборони РФ Сергія Шойгу, на фронт збираються відправити 300 тисяч резервістів. Однак дещо пізніше у Путіна визнали засекречення кількості громадян, які підлягають відправленню в Україну. Зі свого боку ЗМІ повідомили про те, що йдеться про заклик на війну до 1 мільйона людей.

Того ж дня росіяни масово почали скуповувати квитки для того, щоб встигнути виїхати з країни. Проте низка країн чітко заявила, що не має наміру давати у себе притулок росіянам, які уникають призову. Зокрема таку заяву відразу після виступу Володимира Путіна зробила Латвія. Дещо пізніше аналогічну позицію озвучив Казахстан. А от Німеччина, навпаки, висловила готовність надати російським дезертирам політичний притулок.

Також у великих російських містах — Москві. Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі — пройшли нечисленні акції протесту проти мобілізації. Поліція лише за день затримала понад 1400 людей. Їм також вручили повістки у військкомати.

До речі, у ЗМІ вже почала з'являтися інформація про те, що на війну в Україну Міноборони РФ мобілізує багатодітних батьків та чоловіків із "білим квитком", які мають бути звільнені від військової служби за станом здоров'я. Крім того, у профільному міністерстві підтвердили, що під часткову мобілізацію підпадають і жінки.

Раніше ми вже писали про те, що окупанти РФ їдять прострочені сухпайки і сплять на вулиці. Солдати ворожої армії змушені красти продукти із магазинів, зазначили розслідувачі CIT. Перед вторгненням в Україну вони спали в окопах без наметів чи машинах.

Крім того, поранені окупанти у лікарнях РФ голодують і не мають одягу. Окупанти, яких привезли до російського Бєлгорода із зони бойових дій в Україні, перебувають там у жахливих умовах — їх практично не годують і навіть мінімально не надають одягу.