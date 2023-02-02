Угроза с севера: в ВСУ пояснили, с какой целью Россия перебрасывает войска в Беларусь

Генерал Александр Павлюк отметил, что российские войска в Беларуси проходят подготовку и обучение. Там же осуществляется и ремонт военной техники.

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Вооруженные силы РФ пока не имеют ударных группировок на территории Беларуси, чтобы в ближайшее время провести наступление с севера. В то же время Кремль использует территорию Беларуси с целью подготовки и обучения солдат, а также для восстановления техники. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал командующий группировкой сил обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По словам генерала, пока все боевые части противника, которые находились в Беларуси, позже были переброшены в Россию. Одно из них было замечено возле границы с Луганской областью.

"Вероятно оно будет применяться именно там. В Беларуси также происходит создание новых российских подразделений. Однако пока все боевые части россиян идут на восток", — отметил Павлюк.

Также генерал сообщил, что украинское командование наблюдает демонстрационное передвижение личного состава и техники противника по территории Беларуси. По его мнению, такие действия осуществляются с целью отвлечь украинские силы от восточного направления и заставить ВСУ держать часть войск на границе с Беларусью.

На вопрос на сколько вероятен сценарий наступления со стороны Беларуси Павлюк ответил, что, предположительно, это возможно при условии успешного продвижения врага на восточном фронте.

"Более вероятный сценарий — если у них будет успех на востоке, тогда возможно наступление с других направлений, в том числе и с севера. Чтобы вести наступательные действия еще где-то, им нужно создать соответствующие группировки сил и средств", — подчеркнул генерал.

По его мнению, если бы у россиян была такая возможность, то они бы не отходили с севера еще в марте прошлого года, не бежали бы из Херсона и не были бы выбиты из Харьковской области.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поставил перед руководством вооруженных сил задачу полностью захватить Донбасс до марта 2023 года. Как сообщил 1 февраля представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк, оккупанты продолжают стягивать боевую технику и личный состав на восток для проведения нового масштабного наступления.

Между тем в успех весеннего наступления россиян западные эксперты не верят. 31 января собеседник телеканала CNN предположил, что успешному продвижению войск РФ может помешать ограниченный военный ресурс, в частности оборудование и материально-техническое обеспечение.