Путин приказал ВС РФ до марта полностью захватить Донбасс, — ГУР

Военная разведка, по словам офицера Андрея Черняка, владеет информацией о переброске дополнительной техники и личного состава противника на восток Украины.

Related video

Президент России Владимир Путин поставил перед ВС РФ задачу полностью захватить Донбасс до марта 2023 года. Об этом 1 февраля в интервью изданию Kyiv Post заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, Кремль не отказывался от планов по дальнейшей оккупации украинских территорий.

В этом контексте Андрей Черняк предупредил, что президент России Владимир Путин поставил перед ВС РФ задачу полностью захватить Донбасс до марта 2023 года. Украинская разведка владеет информацией о том, что оккупанты продолжают стягивать боевую технику и личный состав на восток, готовясь, вероятно, к новому масштабному наступлению.

"Мы заметили, что российские оккупационные силы передислоцируют дополнительные штурмовые группы, подразделения, оружие и военную технику на восток. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ захватить территории Донецкой и Луганской областей к марту", — подчеркнул Черняк в общении с журналистами.

Представитель ГУР МОУ также прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия может попытаться осуществить новое сухопутное вторжение с территории Беларуси для захвата Киева. По словам офицера, РФ действительно использует соседнюю страну для подготовки своего личного состава, но Кремль на сегодняшний день не обладает достаточным количеством войск для проведения подобной операции.

"На сегодняшний день сформированных группировок нет. Нет никакой угрозы вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение на сторону России против Украины", — подчеркнул Черняк.

Представитель ГУР добавил, что даже если захватчики не будут осуществлять новое сухопутное вторжение на севере Украины, командование все равно будет вынуждено держать в приграничных районах определенное количество войск, дабы противостоять возможным вылазкам захватчиков.

В отчете от 1 февраля Институт изучения войны комментировал возможное новое наступление ВС РФ в Украине. По мнению аналитиков, Владимир Путин пытается приковать внимание украинской армии к северо-восточному направлению, чтобы провести штурмовые операции на других участках фронта.

1 февраля об угрозе нового наступления ВС РФ также сообщал глава Минобороны Алексей Резников. Министр предположил, что россияне могут начать масштабный штурм позиций ВСУ на юге и востоке страны, для проведения которого командование мобилизовало до 500 тысяч человек.