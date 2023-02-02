Путін наказав ЗС РФ до березня повністю захопити Донбас, — ГУР

Військова розвідка, за словами офіцера Андрія Черняка, володіє інформацією про перекидання додаткової техніки й особового складу супротивника на схід України.

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Президент Росії Володимир Путін поставив перед ЗС РФ завдання повністю захопити Донбас до березня 2023 року. Про це в інтерв'ю виданню Kyiv Post заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

За його словами, Кремль не відмовлявся від планів щодо подальшої окупації українських територій.

У цьому контексті Андрій Черняк попередив, що президент Росії Володимир Путін поставив перед ЗС РФ завдання повністю захопити Донбас до березня 2023 року. Українська розвідка має інформацію про те, що окупанти продовжують стягувати бойову техніку й особовий склад на схід, готуючись, імовірно, до нового масштабного наступу.

"Ми помітили, що російські окупаційні сили передислоковують додаткові штурмові групи, підрозділи, зброю та військову техніку на схід. За даними військової розвідки України, Путін наказав захопити території Донецької та Луганської областей до березня", — підкреслив Черняк у спілкуванні з журналістами.

Представник ГУР МОУ також прокоментував інформацію ЗМІ, що Росія може спробувати здійснити нове сухопутне вторгнення з території Білорусі для захоплення Києва. За словами офіцера, РФ дійсно використовує сусідню країну для підготовки свого особового складу, але Кремль на сьогодні не має достатньої кількості військ для проведення подібної операції.

"На сьогодні сформованих угруповань немає. Немає жодної загрози залучення Білорусі в повномасштабне вторгнення на бік Росії проти України", — наголосив Черняк.

Представник ГУР додав, що навіть якщо загарбники не здійснюватимуть нового сухопутного вторгнення на півночі України, командування все одно буде змушене тримати в прикордонних районах певну кількість військ, щоб протистояти можливим вилазкам загарбників.

У звіті від 1 лютого Інститут вивчення війни коментував можливий новий наступ ЗС РФ в Україні. На думку аналітиків, Володимир Путін намагається прикувати увагу української армії до північно-східного напрямку, щоб провести штурмові операції на інших ділянках фронту.

1 лютого про загрозу нового наступу ЗС РФ також повідомляв голова Міноборони Олексій Резніков. Міністр припустив, що росіяни можуть розпочати масштабний штурм позицій ЗСУ на півдні та сході країни, для проведення якого командування мобілізувало до 500 тисяч осіб.