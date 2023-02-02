Путін намагається відвернути увагу ЗСУ перед новим наступом ЗС РФ, — ISW

Нове вторгнення з території Білорусі, як вважають аналітики, малоймовірне, але главі Кремля необхідно прикувати увагу Сил оборони України до північно-східних прикордонних районів.

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Президент Росії Володимир Путін напередодні масштабного наступу ЗС РФ намагається відвернути українські сили. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW від 1 лютого.

Аналітики вкотре повторили свій прогноз про те, що нове сухопутне вторгнення з території Білорусі в Україну є вкрай малоймовірним, оскільки окупанти не змогли сформувати боєздатне угруповання.

Водночас, як ідеться у звіті ISW, Володимир Путін, можливо, створює умови для подальших прикордонних рейдів до північно-східних українських областей. Експерти вважають, що Кремль намагається відвернути українські сили від проблемних напрямків напередодні масштабного наступу ЗС РФ і прикувати їхню увагу до інших ділянок фронту.

У своєму звіті ISW наводить приклад засідання, яке відбулося 1 лютого за участю Володимира Путіна. Глава Кремля на нараді обговорював питання щодо відновлення інфраструктури Криму, Бєлгородської, Курської та Брянської областей, які нібито постраждали від обстрілів Сил оборони України.

"Акцент Путіна на передбачувану небезпеку українських обстрілів прикордонних регіонів, імовірно, має подвійну мету. Він продовжує інформаційну операцію, мета якої — представити війну в Україні як реальну загрозу для російських громадян, щоб заручитися внутрішньою підтримкою затяжної війни. Можливо, Путін також створює умови для проведення прикордонних вилазок, щоб відволікти й розсіяти українські сили від критичних напрямів просування, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів. Загроза прикордонних рейдів із Бєлгородської, Брянської та Курської областей на північ і північний схід України, ймовірно, є спробою змусити Україну розгорнути обмежені підрозділи на цих напрямках для захисту, розосередивши українські війська перед імовірним наступом ЗС РФ у найближчі місяці", — додали в ISW, коментуючи нову тактику Кремля.

На день раніше, 1 лютого, про загрозу нового наступу ЗС РФ попереджав міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, російські війська можуть здійснювати штурмові операції на півдні та сході країни, для проведення яких до армії мобілізували до 500 тисяч осіб.

1 лютого про новий можливий наступ ЗС РФ також попереджав секретар РНБО Олексій Данілов. Топчиновник стверджував, що Кремль до річниці вторгнення намагатиметься показати населенню якісь "воєнні успіхи".