Росія прагне хоч якихось "перемог" до річниці вторгнення, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, бажання Кремля відзвітувати про досягнення може призвести до загострення на фронті найближчим часом. Повідомлення про перемоги потрібні Москві для залучення нових людей до лав ЗС РФ.

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Керівництво Росії сподівається похвалитися хоч якимись "перемогами" до роковин повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це в ефірі національного телемарафону у середу, 1 лютого, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Росія — країна дивна. Справа в тому, що для них [росіян] якісь дати є визначальними. Ви знаєте, що найближчі три тижні — це дата 24 лютого, коли вони розпочали цю безглузду активну війну проти нашого народу", — прокоментував він.

За словами Данілова, Кремль хоче відзвітувати перед населенням, розповівши про досягнення на фронті.

Крім того, Москві це треба для того, щоб залучити до лав ЗС РФ якнайбільше людей.

"Відповідно, у них [керівництва країни-агресора] є зараз велике бажання відзначитись якимись "перемогами", — підкреслив він.

У результаті це може призвести до загострення ситуації на фронті найближчим часом, каже секретар РНБО.

"Чи вистачить у них сил, чи ні? Я можу сказати, що та 321 тисяча, яку вони призвали, половина з них уже перебуває на нашому фронті і наші військові їх перемелюють, частина зараз готується на полігонах", — додав Данілов.

За його словами, українська сторона, у свою чергу, ретельно відстежує усі переміщення та активність росіян.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій", — резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Sky News, опублікованому 1 лютого, заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні в Україні. Російські війська можуть піти у новий наступ із півночі, півдня та сходу, як це було 24 лютого. Найскладніші бої ще попереду, упевнений він.