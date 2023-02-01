Россия стремится хоть к каким-то "победам" к годовщине вторжения, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, желание Кремля отчитаться о достижениях может привести к обострению на фронте в ближайшее время. Сообщения о победах нужны Москве для привлечения новых людей в ряды ВС РФ.

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Руководство России надеется похвастаться хоть какими-то "победами" к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом в эфире национального телемарафона в среду, 1 февраля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Россия — страна странная. Дело в том, что для них [россиян] какие-то даты являются определяющими. Вы знаете, что ближайшие три недели — это дата 24 февраля, когда они начали эту бессмысленную активную войну против нашего народа", — прокомментировал он.

По словам Данилова, Кремль хочет отчитаться перед населением, рассказав о достижениях на фронте.

Кроме того, Москве это надо для того, чтобы привлечь в ряды ВС РФ как можно больше людей.

"Соответственно, у них [руководства страны-агрессора] есть сейчас большое желание отметиться какими-то "победами", — подчеркнул он.

В результате это может привести к обострению ситуации на фронте в ближайшее время, говорит секретарь СНБО.

"Хватит ли у них сил или нет? Я могу сказать, что та 321 тысяча, которую они призвали, половина из них уже находится на нашем фронте и наши военные их перемалывают, часть сейчас готовится на полигонах", — добавил Данилов.

По его словам, украинская сторона, в свою очередь, тщательно отслеживает все перемещения и активность россиян.

"Мы готовы к любому развитию событий", — резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Sky News, опубликованному 1 февраля, заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне в Украине. Российские войска могут пойти в новое наступление с севера, юга и востока, как это было 24 февраля. Наиболее сложные бои еще впереди, уверен он.