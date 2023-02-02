"Живуть символізмом": Рєзніков висловився про можливий наступ Росії 24 лютого

За словами міністра оборони України, росіяни, ймовірно, намагатимуться наступати за двома напрямками. З цією метою в Росії можуть мобілізувати до 500 тисяч живої сили.

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Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Збройні сили Російської Федерації можуть вдатися до великомасштабного військового маневру до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це міністр повідомив в інтерв'ю каналу BFMTV.

"Ми думаємо, що з огляду на те, що вони (росіяни, — прим. ред.) живуть символізмом, вони спробують щось спробувати в районі 24 лютого", — сказав Резніков журналістам.

Глава Міноборони України також зазначив, що Україна не має втратити ініціативу у війні з РФ і додав, що "ми не недооцінюємо нашого ворога".

Згідно з твердженням Олексія Резнікова, Російська Федерація концентрує на кордонах свої війська, а їхня кількість суттєво перевищує заявлені 300 тисяч. За словами міністра, може йтися про 500 тисяч мобілізованих.

"Офіційно заявлено 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, за нашими оцінками, це набагато більше", — констатував голова Міноборони.

Олексій Резніков вважає, що наступ може розпочатися за двома напрямками: зі сходу та з півдня. Міністр також наголосив, що для стримання можливої атаки ЗСУ необхідна військова допомога союзників.

"Ось чому нам потрібна зброя, щоб стримувати ворога, тому що на війні все грається за ініціативою", — сказав Резніков.

Нагадаємо, що за даними аналітиків ISW від 31 січня, ЗС РФ намагаються сформувати нову вісь наступу в Донецькій області. При цьому дослідники вказують на те, що успіх росіян на даній ділянці фронту малоймовірний, оскільки окремі наступи операційно не пов'язані між собою.

Фокус також писав, що 1 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна перебуває на порозі дуже активної фази війни з Російською Федерацією. Він також додав, що втрати окупантів значно більші, ніж у ЗСУ.

Ще ми повідомляли, що 31 січня колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висловився про майбутній великий наступ Росії на Україну, закликавши західні країни прискорити постачання озброєння та допомогти Україні закрити небо.