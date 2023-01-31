Справа термінова: масштабний наступ РФ може статися раніше, ніж здається, — ексгенсек НАТО

За словами Расмуссена, потрібно допомогти Україні повернути під контроль окуповані території та закрити небо. Тому постачання озброєння необхідно прискорити.

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Доставлення танків та іншої бронетехніки — це термінова справа, оскільки Росія готує великий наступ, який може статися раніше, ніж усі очікують. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у коментарі "Радіо Свобода".

Він також закликав країни Заходу прискорити постачання озброєння, тому що Україні потрібно допомогти закрити небо та повернути окуповані території.

"У нас є два завдання: по-перше, допомогти Україні закрити небо, щоб можна було уникнути нападів на цивільну інфраструктуру та цивільні цілі. А по-друге, ми маємо допомогти їм повернути втрачені землі. І в цьому плані танки мають вирішальне значення", — сказав Расмуссен.

Хто такий Андерс Фог Расмуссен

Данський політик був генеральним секретарем НАТО з 2009 до 2014 року. Також обіймав посаду радника президента України з 2016 до 2019 року. Наразі є головою Міжнародної робочої групи з гарантій безпеки України.

[ + – ] Андерс Фог Расмуссен Фото: NATO

Раніше Фокус писав, що Україна відповіла HRW на звіт про заборонені міни у ЗСУ. Так, держава сподівається, що правозахисники чинитимуть тиск на РФ, яка у повномасштабній війні використовує весь спектр забороненої зброї.

Ще нагадаємо, що офіційна представниця Білого дому Олівія Далтон 31 січня заявила, що незабаром Сполучені Штати оголосять про подальшу допомогу Україні у сфері безпеки. Вона наголосила, що США залишаються у "регулярному контакті" з українськими чиновниками щодо їхніх потреб.

Також повідомлялося, що Байден заявив про готовність обговорити запит постачання винищувачів F-16 із Зеленським. За словами чиновника, наближеного до Білого дому, офіційний Вашингтон ще дискутуватиме й ухвалюватиме остаточне рішення щодо передавання винищувачів українським військовим.