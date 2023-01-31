США оголосять новий пакет військової допомоги Україні: коли чекати на заяву Білого дому

Відомо, що Вашингтон залишається у "регулярному контакті" з українськими чиновниками щодо їхніх потреб у сфері безпеки.

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Офіційна представниця Білого дому Олівія Далтон 31 січня заявила, що незабаром Сполучені Штати оголосять про подальшу допомогу Україні у сфері безпеки. При цьому вона прокоментувала питання надання Києву винищувачів F-16, пославшись на слова президента США Джо Байдена. Про це повідомляє телеканал CNN.

"Я очікую, що найближчим часом ми оголосимо про надання додаткової допомоги в галузі безпеки", — сказала Далтон журналістам на борту літака Air Force One.

Далтон також наголосила, що США залишаються в "регулярному контакті" з українськими чиновниками щодо їхніх потреб.

Щодо постачання Вашингтоном військової авіації, то спікерка Білого дому повторила відповідь Байдена і додала, що до цього часу Україна вже отримала мільярди доларів.

Зі свого боку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 31 січня підтвердив, що Україна продовжує вести активні переговори з партнерами з метою розблокування рішень щодо передавання винищувачів і далекобійних ракет. За його словами, Україна має отримати всі види озброєнь, які необхідні для оборони та відновлення територіальної цілісності.

Нагадаємо, президент США Джо Байден найближчим часом обговорить зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським питання чергових постачань озброєння для ЗСУ. Як повідомили журналісти France 24, так американський президент відповів на запитання щодо надання Україні винищувачів F-16.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 31 січня опублікував у Twitter твіт, у якому пояснив навіщо західним союзникам потрібно передавати Україні зброю. Політик зазначив, що якщо Україна не отримає зброї, війна пошириться на ЄС, бо Росія не зупинятиме експансію.