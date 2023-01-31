США объявят новый пакет военной помощи Украине: когда ждать заявление Белого дома

Известно, что Вашингтон остается в "регулярном контакте" с украинскими чиновниками по поводу их потребностей в сфере безопасности.

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Официальный представитель Белого дома Оливия Далтон 31 января заявила, что в скором времени Соединенные Штаты объявят о дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности. При этом она прокомментировала вопрос о предоставлении Киеву истребителей F-16, сославшись на слова президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Я ожидаю, что в ближайшее время мы объявим о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности", — сказала Далтон журналистам на борту самолета Air Force One.

Далтон также подчеркнула, что США остаются в "регулярном контакте" с украинскими чиновниками по поводу их потребностей.

Что касается поставок Вашингтоном военной авиации, то спикер Белого дома повторила ответ Байдена и добавила, что до этого времени Украина уже получила миллиарды долларов.

В свою очередь министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба 31 января подтвердил, что Украина продолжает вести активные переговоры с партнерами с целью разблокирования решений по передаче истребителей и дальнобойных ракет. По его словам, Украина должна получить все виды вооружений, которые необходимы для обороны и восстановления территориальной целостности.

Напомним, президент США Джо Байден в ближайшее время обсудит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос очередных поставок вооружения для ВСУ. Как сообщили журналисты France 24, таким образом американский президент ответил на вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 31 января опубликовал в Twitter пост, в котором пояснил зачем западным союзникам нужно передавать Украине оружие. Политик отметил, что если Украина не получит оружия, война распространится на ЕС, потому что Россия не будет останавливать экспансию.