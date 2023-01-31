"РФ не остановит экспансию": у Зеленского рассказали, зачем Западу поставлять оружие Украине

По словам Подоляка, нет признаков того, что РФ готова к настоящим мирным переговорам. Если Украине перестать давать оружие, то военные действия распространятся на территорию ЕС.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, зачем странам Европы давать Украине оружие. Об этом он написал у себя в Twitter.

Подоляк заявил, что представители некоторых стран Европы считают, что Киеву не нужно давать оружие. Они считают, что таким образом можно предотвратить расширение войны. Однако советник главы ОП написал, что война уже идет прямо в центре Европы.

"Война уже в центре Европы, а Россия показывает максимально античеловеческий тип убийств населения", — написал он.

По его словам, война распространится на страны Европейского союза в том случае, если Украина перестанет получать оружие. Так, Россия не остановит свою экспансию.

[ + – ] Пост Подоляка Фото: Скриншот

Также Подоляк написал, что нет никаких свидетельств того, что Российская Федерация готова к мирным переговорам. Главными признаками являются обстрелы мирных городов Украины, концентрация техники и снарядов, переброска войск на разные направления, продолжение мобилизации в России.

"Это прямые признаки существенной эскалации… Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины", — написал Подоляк.

[ + – ] Пост Подоляка Фото: Скриншот

Отметим, что ранее Австрия и Венгрия договорились не давать Украине оружие. Так, министр обороны Австрии Клаудия Таннер и министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий встретились, чтобы обговорить сотрудничество стран и войну в Украине. Министры сошлись на том, что две страны не будут поставлять оружие Украине, чтобы "избежать эскалации". По их словам, они находятся на "стороне мира".

Также Фокус писал, что у Сунака заявили, что Британия против передачи Украине истребителей. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании отметил, что обучение использованию их самолетов занимает несколько месяцев. Вместе с тем в руководстве страны собираются продолжить работу с союзниками, чтобы защитить независимость и территориальную целостность Украины.