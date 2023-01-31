"РФ не зупинить експансію": у Зеленського розповіли, навіщо Заходу постачати зброю Україні

За словами Подоляка, немає ознак того, що РФ готова до справжніх мирних переговорів. Якщо Україні перестати давати зброю, то воєнні дії поширяться на територію ЄС.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, навіщо країнам Європи давати Україні зброю. Про це він написав у себе в Twitter.

Подоляк заявив, що представники деяких країн Європи вважають, що Києву не потрібно давати зброю. Вони вважають, що так можна запобігти розширенню війни. Проте радник голови ОП написав, що війна вже триває прямо в центрі Європи.

"Війна уже в центрі Європи, а Рф демонструє максимально антилюдський тип вбивств населення", — написав він.

За його словами, війна пошириться на країни Європейського союзу в тому випадку, якщо Україна перестане отримувати зброю. Так, Росія не зупинить свою експансію.

[ + – ] Твіт Подоляка Фото: Скриншот

Також Подоляк написав, що немає жодних свідчень про те, що Російська Федерація готова до мирних переговорів. Головними ознаками є обстріл мирних міст України, концентрація техніки та снарядів, перекидання військ на різні напрями, продовження мобілізації в Росії.

"Це прямі ознаки суттєвої ескалації... Тому зброя, зброя і ще раз зброя для України", — написав Подоляк.

[ + – ] Твіт Подоляка Фото: Скриншот

Зазначимо, що раніше Австрія та Угорщина домовилися не давати Україні зброю. Так, міністриня оборони Австрії Клаудія Таннер та міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький зустрілися, щоб обговорити співпрацю країн і війну в Україні. Міністри зійшлися на тому, що дві країни не поставлятимуть зброю Україні, щоб "уникнути ескалації". За їхніми словами, вони перебувають на "стороні миру".

Також Фокус писав, що в Сунака заявили, що Британія проти передавання Україні винищувачів. Прессекретар прем'єр-міністра Великої Британії зазначив, що навчання використанню їхніх літаків займає кілька місяців. Водночас у керівництві країни збираються продовжити роботу із союзниками, щоб захистити незалежність та територіальну цілісність України.