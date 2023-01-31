"Надзвичайно складні": у Сунака заявили, що Британія проти передачі Україні винищувачів

Прессекретар прем'єр-міністра Великобританії зазначив, що навчання з використання їхніх літаків займає кілька місяців. Водночас у керівництві країни збираються продовжити роботу із союзниками, щоб захистити незалежність і територіальну цілісність України.

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Уряд Великобританії вважає недоцільним зараз постачати свої винищувачі Україні для захисту від російських агресорів. Про це заявив речник прем'єр-міністра Ріші Сунака 31 січня, передає Reuters.

Він зазначив, що британські винищувачі дуже складні в управлінні й експлуатації, тому потрібно багато часу, щоб розпочати їхнє використання.

"Британські винищувачі надзвичайно складні, і на те, щоб навчитися літати, йдуть місяці. З огляду на це ми вважаємо недоцільним направляти ці літаки в Україну", — сказав представник пресслужби Сунака.

Також він додав, що Великобританія продовжить діалог із союзниками, щоб зробити для України те, що, на їхню думку, є "правильним підходом".

Зазначимо, що Великобританія використовує винищувачі 5-го покоління F-35, вартість одного літака починається від $83,4 млн.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 31 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що публікації в американських ЗМІ говорять про те, що США прихильники, а не противники передачі літаків Україні.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 31 січня речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що ЗСУ потрібно до двохсот винищувачів F-16, щоб захистити країну.