"Чрезвычайно сложны": у Сунака заявили, что Британия против передачи Украине истребителей

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании отметил, что обучение использованию их самолетов занимает несколько месяцев. Вместе с тем в руководстве страны собираются продолжить работу с союзниками, чтобы защитить независимость и территориальную целостность Украины.

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Правительство Великобритании считает нецелесообразным сейчас поставлять свои истребители Украине для защиты от российских агрессоров. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака 31 января, передает Reuters.

Он отметил, что британские истребители очень сложны в управлении и эксплуатации, поэтому требуется много времени, чтобы начать их использование.

"Британские истребители чрезвычайно сложны, и на то, чтобы научиться летать, уходят месяцы. Учитывая это, мы считаем нецелесообразным направлять эти самолеты в Украину", — сказал представитель пресс-службы Сунака.

Также он добавил, что Великобритания продолжит диалог с союзниками, чтобы сделать для Украины то, что по их мнению, является "правильным подходом".

Отметим, что Великобритания использует истребители 5-го поколения F-35, стоимость одного самолета начинается от $83,4 млн.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 31 января директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что публикации в американских СМИ говорят о том, что США сторонники, а не противники передачи самолетов Украине.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 31 января спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ нужно до двухсот истребителей F-16, чтобы защитить страну.