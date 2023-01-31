Пентагон выступает за передачу Украине истребителей F-16, – Згурец

По словам Сергея Згурца, публикации в американских СМИ говорит о том, что США сторонники, а не противники передачи самолетов.

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Ряд публикаций в американских изданиях говорит о том, Пентагон является сторонником решения о передаче Украине истребителей F-16. Об этом сообщает директор информационно-консалтинговой компании Сергей Згурец в эфире "Еспресо".

По его словам, учитывая публикации в СМИ, уже определен список летчиков, которые должны проходить обучение. Вопрос заключается только во временных рамках.

"Об этом свидетельствует ряд публикаций в американских изданиях, где говорится, что уже определен список украинских пилотов, которые должны проходить обучение. Но временные рамки — это другая составляющая этой условной проблемы", — объясняет Згурец.

Он также добавил, что с авиационной составляющей связана не только работа ПВО, но и поддержка пехоты на поле боя. Политическая и дипломатическая работа Украины влияет на то, насколько быстро западные истребители прибудут в Воздушные силы.

Напомним, в Воздушных силах заявили, что Украине нужно до 200 истребителей по типу F-16.

По данным СМИ, Франция не исключает вопрос поставок истребителей Украины, так как таких запретов в передаче нет.