До 200 истребителей: в Воздушных силах назвали, сколько нужно самолетов F-16

По словам Юрия Игната, российская авиация более современная, а самому новому украинскому истребителю более 30 лет. Поэтому нужен постепенный переход на более новые западные самолеты.

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Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинской армии нужно до двухсот истребителей F-16. Об этом он заявил в комментарии для "Украинской правды".

Украина — это одна из самых больших стран в Европе, поэтому нужно авиационное прикрытие как в военное, так и в мирное время. В то же время РФ на аэродромах на своей территории и в Беларуси сосредоточила в 5-6 раз больше авиации, чем есть у Воздушных Сил Украины. Вдобавок украинская авиация технологически менее современная, чем у ВКС РФ.

"Нужно создать до 5 бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет сейчас определяется. Понятно, что мы не сможем получить все и сразу, но поэтапный переход на новый многоцелевой самолет — это требование времени", — заявил Игнат.

Сейчас в Украине есть 11 бригад:

1 учебная

3 транспортных

1 штурмовая

1 бомбардировочная

5 истребительных

Самому новому самолету более 30 лет — это Су-27 1991 года.

Как отмечает спикер командования, сперва Украине нужно подготовить летчиков, авиаинженеров и аэродромную инфраструктуру для дальнейшего перевооружения на образцы техники и сопутствующее оборудование. Уже после этого следует приступить к формированию авиационных бригад, в каждую из которых входит по 3 эскадрильи.

В Украине планировали переход на западные образцы авиации еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Планировалось перевооружиться на новые самолеты и ЗРК до 2035 года.

В чем преимущества F-16

По словам Игната, истребитель F-16 имеет широкий спектр вооружений, что позволяет ему выполнять множество задач:

удары по наземным целям

удары по укрепленным наземным целям

удары по воздушным целям — ракеты, самолеты, вертолеты

Напомним, 31 января президент США Джо Байден заявил, что США не дадут Украине истребители F-16.

Вместе с тем в ОП заявили, что Украина работает над созданием авиационной коалиции.