"Авиационная коалиция": у Зеленского рассказали о передаче F-16 и других самолетов (видео)

По словам советника Михаила Подоляка, Украине необходимо 180 истребителей и штурмовиков для защиты неба и контроля линии фронта. При этом он отметил, что передача авиатехники предполагает серьезную финансовую нагрузку для партнеров.

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Украине необходимо не менее 180 истребителей и штурмовиков для закрытия неба и контроля над линией фронта. Об этом в понедельник, 30 января, в эфире "Канала 24" рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"48 самолетов — это хорошо, но надо немного больше. Наши Воздушные силы говорят о 180 самолетах — истребителях и штурмовиках, которые нам нужны сегодня для не только закрытия неба, но и для эффективного контроля над линией фронта", — заявил представитель ОП, комментируя анонсированную Польшей передачу истребителей F-16 украинской стороне [отметим, что о передаче такого количества самолетов Варшава не говорила. По данным СМИ, ВВС Польши имеют на вооружении всего 48 F-16].

Как подчеркнул Подоляк, так называемая "авиационная коалиция" включает в себя несколько параметров.

"Первое — у страны должен быть определенный объем самолетов. Например, F-16 — самолетов четвертого поколения. Вторая составляющая — это ремонтные базы, которые опять-таки надо будет построить. Третья составляющая — финансирование", — объясняет политик.

Так, по его словам, если Украина получит F-16, то в страны, передавшие истребители, должны прийти самолеты на замену.

Четвертой составляющей является обучение украинских пилотов, которое занимает больше времени, чем необходимо, к примеру, для освоения бронетехники.

В то же время, по словам представителя ОП, переговоры об "авиационной коалиции" для Украины идут в интенсивном режиме. При этом обсуждается много финансовых и юридических вопросов, подчеркнул он.

Передача истребителей для Украины: реакция Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, также не исключил поставок истребителей украинской стороне. По его словам, в этом нет "ничего запрещенного", передает BFM TV.

"В принципе ничего не запрещено", — подчеркнул он.

При этом глава Франции отметил, что авиационная помощь Украине не должна провоцировать "эскалацию" и "ослаблять французскую армию".

"Мы будем рассматривать каждый конкретный случай", — добавил он.

Напомним, 30 января польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в рамках военной помощи может передать Украине авиацию, в том числе истребители F-16, но только в координации со странами НАТО.

26 января заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер уточнил, что США вместе с союзниками готовы "очень осторожно" обсуждать идею о возможной передаче Украине истребителей F-16.