"Ничего не запрещено": Макрон не исключает поставки истребителей Украине, – СМИ

По словам журналистов, президент Франции собирается встретиться с министром обороны Украины Алексеем Резниковым во вторник, 31 января.

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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает предоставление Вооруженным силам Украины боевых самолетов. Об этом сообщает издание BFM TV.

"Находясь в понедельник в Нидерландах, Эммануэль Макрон заявил, что "в принципе ничего не запрещает", когда речь идет об оказании военной помощи Украине, в том числе об отправке боевых самолетов", — говорится в источнике.

При этом журналисты указали на то, что немецкие и американские партнеры, вероятно, придерживаются иной позиции по данному поводу.

В статье также сообщается, что 31 января Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце председателя украинского парламента Руслана Стефанчука и министра обороны Украины Алексея Резникова.

Авторы публикации отметили, что, говоря о предстоящей встрече с главой Верховной Рады президент Макрон сообщал о намерении "заверить его в своей решимости продолжать свои обязательства вместе с Украиной".

Французский лидер также собирается напомнить украинским партнерам о готовности его страны оказывать поддержку Вооруженным силам Украины.

Ранее, 25 января замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал союзников Украины предоставить ВСУ больше военной техники для отражения повторного наступления ВС РФ. В частности, дипломат упоминал об истребителях.

Фокус также сообщал, что по словам представителей Королевских ВВС Великобритании, отправка Украине истребителей сейчас не в приоритете. При этом британские военные не исключают передачу ВСУ самолетов в будущем.

В свою очередь, 30 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности передать Украине авиацию, в том числе истребители F-16, но только в координации со странами НАТО.

Еще мы писали о том, президент США Джо Байден на вопрос журналистки о поставках Украине истребителей F-16 ответил: "Нет". Журналист Остап Яриш отметил, что в момент ответа американский президент выходил из вертолета и особо не уточнял свой ответ.