"Leopard 2 — только первый шаг": Киеву нужны истребители, корабли и подлодки, — МИД

По информации немецких журналистов, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник потребовал от Германии предоставить ВСУ самолеты Tornado и Eurofighter, а также другую военную технику для отражения повторного наступления россиян.

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Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил о том, что Германия должна передать ВСУ больше военной техники для отражения повторного наступления России. Об этом 25 января сообщает Spigel.

По информации издания, Мельник просит у Германии истребители Tornado и Eurofighter, а также военные корабли и подводные лодки. При этом замминистра отметил, что поставки танков Leopard 2 — "только первый шаг", так как россияне производят оружие, готовясь к будущему наступлению. Мельник добавил, что министр обороны ФРГ Борис Писториус должен занять лидерство в вопросе снабжения Украины необходимым вооружением.

"Нам нужны военные корабли, чтобы можно было защитить побережье, у нас очень длинное побережье. Нам также понадобятся подводные лодки, чтобы устранить опасность нового нападения со стороны Черного моря", — сказал Мельник.

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что существует опасность нового нападения со стороны России, в том числе и на Киев.

Напомним, 25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц разблокировал поставку Украине танков Leopard 2. Германия согласилась поставить Киеву роту боевых танков в количестве 14 единиц. Странам, у которых есть такая техника, будет разрешено поступить аналогично.

Днем ранее, 24 января, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине некоторых танков Leopard 2 немецкого производства.

Также 24 января стало известно, что Норвегия может передать Украине до 8 немецких танков Leopard 2 A5, всего на вооружении страны есть 36 таких танков.

В тот же день спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил о том, что вопрос передачи Украине истребителей постоянно поднимается высшим военным руководством Украины. Эту тему также обсуждают на Западе, уже определен тип самолетов, которые могут передать Киеву.