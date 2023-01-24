На Западе определили тип истребителей, который могут передать Украине, – Воздушные силы

По словам Юрия Игната, больше всего украинской армии подошли бы F-16, для их освоения уйдет до 6 месяцев.

Related video

Вопрос передаче Украине истребителей постоянно поднимается высшим военным руководством Украину. Эту тему также обсуждают на Западе, уже определен тип самолетов, которые могут передать Киеву. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии телеканалу "FreeДом".

Украина запрашивает у Запада многоцелевой самолет еще с начала полномасштабного вторжения РФ. Тема авиации никогда не уходила с распорядка дня. Ее поднимает высшее военное руководство, а на Запад ездили украинские летчики, чтобы продвигать вопрос. Больше всего Украине подошли бы истребители F-16, нужна как минимум одна эскадрилья — это 12 самолетов. Еще в 2019 году в планах развития Воздушных сил озвучивалось, что потребуется около 4 бригад истребителей и 2 полка беспилотной авиации.

"Наши военные летчики ездили в Соединенные Штаты, выделялись средства на обучение наших пилотов… То есть, авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки", — заявил Игнат.

При этом речь идет о подготовке не только самих летчиков, но и о подготовке авиационных инженеров — это важнейший элемент, без которого не обойтись, отметил Юрий Игнат. Кроме этого, Украина должна подготовить инфраструктуру для западных самолетов, поэтому сейчас делается все необходимое, для как можно более быстрого решения о передаче истребителей.

Напомним, 15 января в экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Германию передать Украине истребители Tornado. Их заменят на американские F-35.

20 января Нидерланды заявили, что рассмотрят вопрос передачи Украине истребителей F-16, если будет такой запрос.