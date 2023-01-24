На Заході визначили тип винищувачів, які можуть передати Україні, – Повітряні сили

За словами Юрія Ігната, найбільше української армії підійшли б F-16, для їхнього освоєння піде до 6 місяців.

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Питання передачі Україні винищувачів постійно порушується найвищим військовим керівництвом України. Цю тему також обговорюють на Заході, вже визначено типи літаків, які можуть передати Києву. Про це заявив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі телеканалу "FreeДом".

Україна запитує Захід багатоцільовий літак ще з початку повномасштабного вторгнення РФ. Тема авіації ніколи не йшла з розпорядку дня. Її піднімає найвище військове керівництво, а на Захід їздили українські льотчики, щоб просувати питання. Найбільше Україні підійшли б винищувачі F-16, потрібна щонайменше одна ескадрилья — це 12 літаків. Ще у 2019 році в планах розвитку Повітряних сил озвучувалося, що потрібно близько 4 бригад винищувачів та 2 полки безпілотної авіації.

"Наші військові льотчики їздили до Сполучених Штатів, виділялися кошти на навчання наших пілотів... Тобто авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Вже фактично визначено тип літака, який, ймовірно, буде надано Україні, та відповідні терміни підготовки", — заявив Ігнат.

Водночас йдеться про підготовку не лише самих льотчиків, а й про підготовку авіаційних інженерів — це найважливіший елемент, без якого не обійтись, наголосив Юрій Ігнат. Крім цього, Україна має підготувати інфраструктуру для західних літаків, тому зараз робиться все необхідне для якнайшвидшого рішення про передачу винищувачів.

Нагадаємо, 15 січня екс-посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Німеччину передати Україні винищувачі Tornado. Їх замінять на американські F-35.

20 січня Нідерланди заявили, що розглянуть питання передачі Україні винищувачів F-16, якщо буде такий запит.