Тисніть на РФ і дайте нам більше зброї: Україна відповіла HRW на звіт про заборонені міни у ЗСУ

Україна офіційно вказала HRW на постійні воєнні злочини з боку РФ, а правозахисники звинуватили міжнародну організацію у підтримці Росії.

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Україна взяла до відома звіт Human Rights Watch (HRW), в якому організація звинуватила українські війська у застосуванні заборонених протипіхотних мін. Держава сподівається, що правозахисники чинитимуть тиск на РФ, яка у повномасштабній війні використовує весь спектр забороненої зброї. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України від 31 січня.

За словами відомства, звіт буде проаналізовано українськими установами. В МЗС назвали важливими Оттавську конвенцію та Конвенцію про заборону або обмеження застосування конкретних видів зброї у питанні заборони "такого негуманного типу зброї, як протипіхотні міни". Водночас у міністерстві висловили сподівання, що HRW разом зі своїми партнерами чинитиме тиск на РФ, яка у війні проти України використовує "весь спектр негуманної зброї".

В МЗС наголосили, що згідно з Оттавською конвенцією Україна вже знищила 3 млн протипіхотних мін, зокрема запаси надзвичайно небезпечних мін ПОМ-3. При цьому, за словами української сторони, РФ досі використовує всі типи заборонених мін, зокрема ПОМ-3 "Медальйон", які несуть небезпеку цивільним.

"Українська сторона завжди проявляла відкритість до взаємодії з міжнародними неурядовими організаціями… У минулому році було проведено низку зустрічей з представниками HRW. Розраховуємо також, що HRW активно сприятиме Україні у справі консолідації міжнародних зусиль з надання допомоги нашій державі у сфері протимінної діяльності", — йдеться у заяві МЗС України.

Звіт HRW про міни: реакція омбудсмена

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, використання протипіхотних мін справді є проблемою, оскільки за останні 9 років, які триває агресія РФ, територія України стала найбільш забрудненою у світі саме цим типом зброї.

"Поясню одну важливу річ — ця проблема існує, тому що Україна протистоїть ворогові ще з 2014 року. Ворогу, який має набагато більше різного озброєння і використовує проти наших людей весь свій арсенал", — заявив уповноважений.

Омбудсмен додав, що Україна вже зверталася ООН із заявою про те, що не може повністю гарантувати виконання Оттавської конвенції у зв'язку з війною ще в 2018 році, а РФ взагалі не є учасником цієї конвенції. Лубінець також зазначив, що для протистояння РФ, яка не дотримується норм міжнародного та гуманітарного права, Україні потрібна більш високоточна західна зброя

"Україна залишається відданою своїм міжнародно-правовим зобов'язанням! Наша держава завжди проявляла відкритість до розслідувань будь-яких звинувачень. Водночас Україна має докази, що Росія докладає максимум зусиль для дискредитації України, перш за все з метою ослаблення її військової підтримки. Тому ми закликаємо всіх партнерів враховувати цей фактор, перш ніж робити висновки щодо будь-яких звинувачень проти України!" — вказав Лубінець.

Звіт HRW про міни: реакція правозахисників

Харківська правозахисна група (ХПГ) та Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) підготували спільну заяву, в якій висловили обурення звітом HRW. За словами керівників організацій Євгена Захарова та Олександра Павліченка, вони намагалися зупинити публікацію, звернувшись 29 січня до керівництва Human Rights Watch. Українські правозахисники пропонували колегам спочатку вивчити питання, проконсультувавшись із ними та військовими з Міністерства оборони України, проте цього не сталося.

"Незалежно від коректності дослідження, оприлюднення такого звіту несе значні репутаційні ризики для України і, безсумнівно, вплине на зусилля держави щодо забезпечення поставок західної зброї. HRW, як і Amnesty International, мають значну суспільну довіру в Європі та США, і такі звіти підживлюють російську пропаганду та підривають громадську підтримку постійної військової допомоги Україні з боку західних урядів", — констатували ХПГ та УГСПЛ.

Правозахисники зазначили, що один із ключових принципів законів про свободу поширення інформації свідчить, що інформація публікується лише в тому випадку, якщо шкода від неї менша, ніж від відмови публікації, й організації висловили впевненість, що в цій ситуації йдеться саме про шкоду Україні, яка зараз є об'єктом агресії з боку РФ.

"Ми глибоко обурені тим, що HRW фактично підтримує нашого ворога", — резюмували Захаров та Павліченко.

Нагадаємо, в опублікованому звіті HRW йдеться, що українська армія використовує заборонені "міни-пелюстки" ПМФ. Такі факти були помічені міжнародними правозахисниками в районі Ізюма.

А в травні 2022 року HRW зафіксували застосування заборонених касетних боєприпасів військами РФ в Україні.